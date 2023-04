Nueva temporada de 'The last of us' tendrá cambios

Una escena de la serie 'The last of us', en su primera temporada. Foto: HBO Max

Redacción Tendencias (I)

La segunda temporada de la exitosa serie 'The last of us', que tiene como uno de sus protagonistas a Pedro Pascal, incluirá algunas variantes. Así lo admitió Neil Druckmann, codirector de la serie, en el podcast Kinda Funny.

"El éxito de la primera temporada nos brinda mayor presupuesto y tiempo. Esas son las cosas importantes para hacerlo bien, ¿verdad? Ahora, podremos cuidar más la preproducción", expresó Druckmann en el podcast Kinda Funny.

"Estoy muy emocionado por las cosas que hemos planeado para la segunda temporada. Especialmente, para las personas que querían más infectados, bueno, prepárense", dijo Druckmann.

Con esto, admitió que habrá más personas infectadas por el hongo, algo que reclamaron sus fans durante el desarrollo de la primera temporada.

Craig Mazin, cocreador de la serie, ratificó la versión de Druckmann. "Es muy posible que haya muchos más infectados más adelante. Y tal vez de diferentes tipos".

Otra de las novedades será la posibilidad del retiro de la canción Future Days, de Pearl Jam. En una escena, Joel le canta a Ellie esta interpretación. Con esto, intenta calmarla.

Esta canción se lanzó en el 2013. Sin embargo, la película retrasó la fecha de la historia y la ubicó recién en el 2003. Por lo tanto, la canción no saldría en 'The Last of Us 2' para tener coherencia.

'The last of us' y su futuro

El rodaje de la segunda temporada de 'The Last of Us' comenzaría este 2023. Con ello, la secuela empezaría a finales de 2024 o inicios de 2025.

Además, se conoce que se presentará un 'salto temporal' en la serie. Es decir, con los personajes principales con edad más avanzada en la historia.

“Obviamente, el salto en el tiempo es importante hasta cierto punto, pues refleja la naturaleza cambiante de la relación de Ellie con Joel a medida de que envejece“, anticipó Craig Mazin, responsable de la serie, en una entrevista.

Visita nuestros portales: