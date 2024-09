El Día del Hermano se celebra cada 5 de septiembre en numerosos países del mundo. Esta fecha especial tiene como objetivo rendir homenaje a los hermanos, esos compañeros de vida que nos brindan amor, apoyo y complicidad.

La elección de esta fecha no es casual; está vinculada al fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, según Milenio, quien murió el 5 de septiembre de 1997. Madre Teresa es recordada no solo por su labor humanitaria, sino también por el fuerte vínculo de hermandad que promovió entre las personas, independientemente de su origen o religión.

Hermanos famosos

En el mundo del entretenimiento, es común encontrar familias enteras dedicadas al arte y la actuación. Sin embargo, hay hermanos famosos que, a pesar de su éxito, muchos desconocen su parentesco. Aquí te presentamos algunos de los casos más sorprendentes.

Ben y Casey Affleck

Foto: www.elmundo.es.

Desde la década de los 90, Ben Affleck se ha consolidado como una estrella de Hollywood. Conocido por su papel en películas como ‘Batman’ y ‘La sombra del poder’, Ben ha dejado una marca imborrable en la industria. Lo que muchos no saben es que su hermano menor, Casey Affleck, también ha tenido una carrera destacada. Casey ganó el Premio Oscar como Mejor Actor Principal por su actuación en ‘Manchester By The Sea’ en 2016. Ambos han demostrado su gran relación fraternal en múltiples eventos públicos, a decir de Telehit.

Jake y Maggie Gyllenhaal

Foto: people.com.

Los hermanos Gyllenhaal han dejado su huella en Hollywood. Jake, conocido por sus papeles en ‘Spider-Man: Far From Home’ y ‘Zodiaco’, y Maggie, quien ha brillado en películas como ‘Mona Lisa Smile’ y ‘The Dark Knight’, han demostrado su talento en múltiples ocasiones. Además, Maggie ha incursionado como productora y directora, ha obtenido tres nominaciones a los Premios Oscar por ‘The Lost Daughter’, a decir de la misma fuente.

Elle y Dakota Fanning

Foto: people.com.

Desde muy jóvenes, las hermanas Fanning han destacado en la actuación. Dakota, conocida por sus papeles en ‘Man on Fire’ y ‘War of the Worlds’, y Elle, quien ha brillado en ‘Maléfica’ y ‘The Neon Demon’, han demostrado su talento en la gran pantalla. Ambas han trabajado juntas en varias ocasiones, lo que demuestra su fuerte vínculo familiar, según Univisión.

Chris y Liam Hemsworth

Foto: vandal.elespanol.com.

Los hermanos Hemsworth han conquistado Hollywood con su carisma y talento. Chris, conocido por su papel como Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, y Liam, quien ha destacado en películas como ‘Los juegos del hambre’, han demostrado ser una fuerza imparable en la industria del cine, de acuerdo con Tv y Novelas.

Martin Sheen y Joe Estevez

Foto: people.com.

Martin Sheen es un actor reconocido por sus icónicas interpretaciones en películas como ‘Apocalypse Now’ (1979), ‘Atrápame si puedes’ (2002) e ‘Infiltrados’ (2006); también es conocido por ser padre del controversial Charlie Sheen. Por otro lado, su hermano Joe Estevez, aunque menos conocido, ha participado en producciones como ‘Soultaker’ (1990), ‘Beach Babes from Beyond’ (1993) y ‘San Franpsycho’ (2006), a decir de Fotogramas.

Alec, Stephen, William y Daniel Baldwin

Foto: www.infobae.com.

Alec Baldwin es ampliamente reconocido por sus actuaciones en películas como ‘Beetlejuice’ (1988), ‘Infiltrados’ (2006) y ‘Blue Jasmine’ (2014). Sus hermanos, aunque también han tenido sus momentos en la pantalla, no gozan del mismo nivel de fama. William Baldwin ha participado en películas como ‘Línea mortal’, ‘Llamaradas’ y ‘Una historia de Brooklyn’.

Stephen Baldwin ha sido parte de producciones como ‘Jóvenes jinetes’, ‘Nacido el cuatro de julio’ y ‘Sospechosos habituales’. Por su parte, Daniel Baldwin ha aparecido en ‘Nacido el cuatro de julio’, ‘Homicidio’ y ‘Vampiros’ de John Carpenter.