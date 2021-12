Cumpleaños de ‘Don Alfonso’ genera euforia en redes sociales

Redacción Elcomercio.com

El presentador de noticias Alfonso Espinosa de los Monteros cumple 80 años este 25 de diciembre de 2021.

Hace poco más de una semana, el icónico presentador ecuatoriano abrió por primera vez una cuenta en una red social, cuando inauguró perfil de Instagram.

Este sábado, ‘Don Alfonso’ escribió en su cuenta personal: “He llegado a los 80 años y tengo que agradecer mucho a Dios y a la vida”.

“La gratitud nos eleva y engrandece, cuando damos o recibimos”, añadió como descripción en una foto donde sostiene dos globos que forman el número 80.

El mensaje continúa: “Agradezco porque he podido transcurrir este largo camino saboreando todo sacrificio y todo premio, a la vez. Que mi nacimiento coincida con la Navidad quizás no es coincidencia porque desde que era muy pequeño sentí la mano de Dios que me conducía y así pude caminar seguro, aunque por momentos el camino se llenó de abrojos. Por eso siempre tengo abierto el corazón para escuchar su mensaje”.

“He aprendido que los milagros existen y que podemos superar muchos obstáculos porque en nosotros está la fuerza que nos da el amor. He aprendido que no hay que perder de vista los ideales, los sueños y la meta, pero disfrutar el camino y aprender de las vivencias. El tiempo no puede transcurrir sin dejarnos sus enseñanzas”.

“Quiero agradecerles a todos ustedes también que me brindan respeto, confianza y cariño en todo momento. Como siempre lo he hecho, seguiré correspondiendo con mi trabajo entregado al servicio y a la verdad.

Les deseo una feliz Navidad… mas allá de las palabras”, finalizó el periodista.

Con el anuncio del talento de televisión, las redes sociales se inundaron de publicaciones y memes. Unos le enviaban saludos, mientras que otros hacían bromas con respecto a su supuesta “inmortalidad”.

Todo un niño Dios, Don Alfonso. Hoy, cumple 80 años.



PD: si a ud le molesta ver posts de Don Alfonso, no se detenga, siga de largo. Aquí no es! pic.twitter.com/jBbyNOwrcz — 🄸🅅🄾🄽🄽🄴 🄻🄰🄶🄾🦉 (@ivonnelago) December 25, 2021