Compartió sus entradas para ‘Spider-Man’ en redes sociales y se las robaron

Darla Arévalo (I)

Un hombre se dispuso a conseguir las entradas para el nuevo filme cinematográfico de Marvel: ‘Spider-Man: No Way Home’ por la algarabía publicó una captura de pantalla con los datos y el código QR de los boletos.



Hace unas semanas la fiebre de la nueva película del ‘Spider-Man’ estremeció y colapsó completamente las boleterías físicas y virtuales de los cines a escala mundial. El mexicano Daniel Morenno no quiso quedarse sin conseguir entradas para toda su familia.



Tras varios intentos logró realizar su compra en la página de un popular cine mexicano. Al cabo de unos cuantos minutos publicó en su perfil de Facebook la captura de pantalla con la leyenda: “Ya se hizo campeones, sin filas ni nada”. La publicación dejo a la vista de los internautas de esta red social las especificaciones del boleto (día, hora, sala y asientos) y en la parte central el código de confirmación y QR.

Ya se hizo campeones!!! Sin filas ni nada!!!!!🕷🕸🕷🕸🕷 Posted by Daniel Morenno on Tuesday, November 30, 2021



El jueves 16 de diciembre del 2021, Morenno tenía que asistir al estreno de la película, sin embargo, al llegar y presentar la imagen de la compra no pudo ingresar. Uno de los usuarios de Facebook descargó la captura de los boletos e ingresó antes que él.



La última actualización en el perfil muestra una imagen que se ve a Morenno sentado en una banca cerca a la boletería del cine con los brazos cruzados. Mencionó que “Se pasaron de lanza, nunca pensé que alguien pudiera ser así. Me robaron el código QR de los boletos. En fin, la vida sigue y espero que a esa gente le vaya bien y lo necesitará más que yo” y concluyó con el hashtag otro día será.