Camila Cabello cantará en final de la Champions League

La cantante cubana, Camila Cabello, presentará el sabor latino en la ceremonia inaugural de la final de la Champions League. El encuentro se disputará este sábado 28 de mayo del 2022, en París, entre Real Madrid y Liverpool.

En una entrevista realizada por la UEFA, la cantante adelantó algunos detalles sobre show, el cual rendirá homenaje a sus raíces latinas. “Estamos inyectando en nuestra actuación esa misma alegría y pasión. También esa cultura mexicana y cubana. Hay mucho color y voy a mostrar de donde soy…” dijo.

En el video también contó que el fútbol es una parte importante de su vida por su padre, el mexicano Alejandro Cabello. La artista aseguró que junto a su progenitor apoyan a la Selección mexicana en sus partidos y que ha perfeccionado su celebración de los goles.

Getting the party started in Paris, join @Camila_Cabello at the UEFA Champions League final Opening Ceremony, presented by @PepsiGlobal, on 28 May!🎉 #PepsiShow | #UCL pic.twitter.com/2T2rjaiPdE