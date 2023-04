La película 'Los Caballeros del Zodíaco' divide a los críticos

El actor japonés Mackenyu interpreta a Seiya. Foto IMDB

Redacción elcomercio.com (I)

Ni mala que incomode, ni buena como para repetirse. La nueva película de 'Los Caballeros del Zodíaco. Saint Seiya: El Inicio' (Knights of the Zodiac) se estrenó este 28 de abril de 2023. A pesar de ser una de las más esperadas por los fanáticos del manga y el anime, este ‘live action’ ha dividido a la audiencia por su historia.

En su primer fin de semana de estreno, la película ha recibido apenas 5,3 puntos sobre 10 en la plataforma IMDB. A esto se suma un 73% de ‘me gusta’ en Google entre quienes han votado por ella. Eso sí, todavía falta la recepción del público estadounidense, el cual podrá verla en salas de cine a partir de mayo.

¿Cómo fue la recepción de 'Los Caballeros del Zodíaco. Saint Seiya: El Inicio'?

Para ser claros, este trabajo es completamente diferente del anime original en el buen sentido. A diferencia del manga y el anime, en esta película se trata de dar forma una historia compleja, amplia y de culto en apenas 112 minutos. ¿El resultado? Una cinta que sale del universo ya conocido de ‘Los Caballeros del Zodíaco’ para proponer, como dice el nombre del filme, un inicio para una nueva audiencia que, tal vez, podría engancharse con la trama.

El personaje principal de esta historia, Seiya, es un joven que lucha en la arena de lucha subterránea de los barrios marginales. Un día fue atacado por un grupo misterioso porque emitía un "poder oculto", pero logró escapar de la crisis y fue invitado a la mansión de un millonario.

Es en esta mansión donde conoce a la hija del multimillonario. Ella es la reencarnación de Atenea. Esto provoca, en un inicio, una reacción negativa por parte de Seiya.

Pero mientras asume progresivamente un rol de protector de Atenea, Seya deberá también resolver el conflicto en torno a la desaparición de su hermana. De aquí en adelante, la historia sigue un curso por conocer.

Como lo ha dicho el director, Tomek Baginski, la producción de este filme tenía un problema de fondo: introducir a Seiya en un universo cinematográfico completamente novedoso para las audiencias más jóvenes. Es por ello que la construcción de los personajes y las situaciones ahora se adaptan a nuevos escenarios y conflictos que son más comprensibles para las generaciones menores de 20 años.

La crítica japonesa ha sido la más ecuánime al momento de juzgar a la cinta. Hinata, escritor japonés, escribió en el blog Netorabo que esta película es la “respuesta correcta” a una adaptación hollywoodense. Para él, la mejor estrategia del director fue centrarse en pocos personajes, y no en el universo enorme de ‘Los Caballeros del Zodíaco’, para poder desarrollar bien una parte de la historia. Claro que, como otros críticos, no deja de mencionar que esta película no se asemeja en nada a lo visto en manga o en televisión.

Las dos sorpresas de la película

Mackenyu es ovacionado por su interpretación de Seiya. Foto IMDB

A pesar de los comentarios negativos a la película, el actor japonés Mackenyu se ha llevado los aplausos de la audiencia y la crítica. Sus coreográficos movimientos en el papel de Seiya se destacan en esta cinta.

En Twitter, frases como “Mackenyu me has robado el corazón”, “Mackenyu, es verdaderamente el mejor Seiya” o “Mackenyu consiguió traernos un Seiya perfecto” son comentarios de críticos y fanáticos a favor de su actuación en esta película.

Por el contrario, una de las notas negativas a la cinta fue la gran ausencia de uno de sus personajes clave: Seiji Yokoyama. Para los críticos, la muerte del compositor japonés, en 2017, se siente en ‘Los Caballeros del Zodíaco. Saint Seiya: El Inicio’. Para muchos, parte del corazón del anime son los temas que compuso y que dieron sentido a las historias de los caballeros que defienden a Atenea.

Lea más noticias en: