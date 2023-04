Nueva película de 'Juegos del Hambre' muestra inicios de Coriolanus Snow

'Los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes', una nueva película que es a la vez precuela de la famosa trilogía, estrenó tráiler.

El clip muestra imágenes épicas, pero sobre todo deja ver parte de la trama de la película que se ubicará unos 60 años antes de los hechos que se cuentan en la saga de los 'Juegos del Hambre'.

'Los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes' presentará a un Coriolanus Snow, con 18 años, quien sueña ser poderoso. Sin embargo, su familia perdió influencia y, por esto, se plantea ser presidente de Panem.

Son los inicios de Coriolanus Snow, quien, posteriormente, se convierte en el despiadado y tirano presidente de Panem para gobernar los famosos 'Juegos del Hambre'.

En esta nueva cinta, se muestran los inicios de Coriolanus Snow como mentor, de Lucy Gray Baird, quien será interpretada por Rachel Zegler.

La película ya contó con un avance en el 2022. En este nuevo tráiler, divulgado por redes sociales, se ven más imágenes con los personajes que actuarán en la cinta.

La proyección del clip alimentó las inquietudes de los seguidores de los 'Juegos del Hambre' por conocer los orígenes de Coriolanus Snow, el presidente de Panem que gobierna en las sangrientas peleas por la supervivencia de quienes entran a la competencia.

Every game has a beginning. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes - only in theaters November 17. #TheHungerGames pic.twitter.com/OWtdp2XNnM