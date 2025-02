¡Amantes del reggae! Abran paso que hoy celebramos el que habría sido el cumpleaños número 80 de Bob Marley, el ‘Rey’ del reggae.

Bob Marley conquistó el mundo con su música y su mensaje de paz y justicia social. Marley no solo fue un músico, fue un ícono, un estandarte del movimiento rastafari y un luchador por la igualdad. Sus canciones, himnos de esperanza y resistencia, siguen sonando hoy con la misma fuerza que en los años 70. ¿Quién no ha cantado a todo pulmón No Woman, No Cry o One Love?

Bob Marley fue un mensajero de la paz

Bob Marley fue un influyente músico jamaicano que llevó al plano internacional una filosofía y una mística, con un mensaje de revolución y protesta pacífica contra las injusticias sociales y raciales

Su legado incluye un mensaje de resistencia, esperanza y unidad, que trasciende el tiempo y sigue inspirando a generaciones.

El ‘Rey’ que popularizó el reggae

Marley es reconocido por ser el intérprete más conocido y respetado de la música reggae, ayudando a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento rastafari a una audiencia mundial.

A finales de 1976, ya era considerado un embajador mundial del reggae que había popularizado internacionalmente las creencias rastafaris.

El álbum ‘Legend‘, lanzado póstumamente en 1984, sigue siendo uno de los discos de reggae más vendidos de la historia, con más de 28 millones de copias distribuidas en todo el mundo.

Los discos ícono de Bob Marley

Otros álbumes como ‘Exodus’ y ‘Rastaman Vibration’ también marcaron la historia musical y comercial, convirtiendo el reggae en un género global.

Conciertos en homenaje a Bob Marley por sus 80 años de natalicio

Para conmemorar el 80° aniversario del nacimiento de Bob Marley se han organizado diversos conciertos tributo que celebran su legado musical y cultural.

Uno de los eventos más destacados es un concierto gratuito que se podrá ver en YouTube a partir de las 15:00, hora de Ecuador.

Actuarán artistas populares de la escena reggae para homenajear al autor de clásicos como Is This Love, Jamming, One Love/People Get Ready o Three Little Birds.

Música en vivo desde Jamaica

Este jueves 6 de febrero, en conmemoración del 80° aniversario de Bob Marley, se celebrará un recital especial transmitido en vivo desde los históricos estudios Tuff Gong en Kingston, Jamaica.

Fundados en 1965 por Marley y su banda, estos estudios se consolidan como un referente dentro de la música reggae. El nombre ‘Tuff Gong’, que significa ‘piedra volcánica dura’, hace referencia al apodo que Marley usaba en sus primeros años.

El evento contará con la participación de destacados artistas jamaicanos, tanto consagrados como emergentes, como Mortimer, Bugle, Kumar Fyah, Naomi Cowan, Quan Dajai, Kelly Shane y Alexx A-Game, muchos de los cuales estuvieron presentes en la película ‘Bob Marley: One Love‘. La transmisión en vivo comenzará a las 15:00 (hora de Ecuador).