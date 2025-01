Ricardo Arjona, el maestro de las letras, cumplió 61 años, y lo celebró junto a sus seres queridos. Algunos de los momentos más significativos los recopiló en un video que compartió a sus fans a través de su cuenta de Instagram.

Ricardo Arjona cumplió 61 con el estreno de un nuevo disco

Ricardo Arjona está de regreso y lo hace por la puerta grande con su nuevo álbum titulado ‘Seco’; lo estrenó el 17 de enero de 2025.

Arjona es el cantautor guatemalteco que conquista corazones desde los años 80 con su estilo único y sus letras profundas. Con más de 80 millones de discos vendidos, ¡es un verdadero gigante de la música latina!

Este nuevo disco no es solo un regreso; es una explosión de emociones. Con 12 temas frescos, Arjona lleva a sus fans en un viaje sonoro que mezcla su característico toque poético con ritmos irresistibles.

Hija de Ricardo Arjona participa en su nuevo disco

La canción Mujer se destaca como un homenaje a las mujeres que han dejado huella en su vida, y el video musical, protagonizado por su hija Adria, añade un toque personal.

Aunque aún no hay planes de gira, los fans dijeron -en redes sociales- estar listos para disfrutar de estas nuevas melodías que prometen ser el soundtrack perfecto.

Ricardo Arjona ‘ya no sabe’ cuántos años tiene

El músico guatemalteco cumplió 61 años el pasado 19 de enero y lo celebró en compañía de sus hijos. Recopiló algunos de los mejores momentos de la celebración en un video, que posteriormente compartió en su cuenta oficial de Instagram.

El video lleva un texto: “Mi mejor cumple es el SECO. Mi agradecimiento para sus muestras de cariño. Aquí les dejo estas postales de los Arjona que cuando se reúnen me hacen el hombre más feliz. No me gusta el maquillaje, ni en la vida ni en los videos, cuando hay que hacerlo me pongo cualquier cosa con la mano, un desastre. Ya los regañe a estos dos por andar hablando en inglés, nosotros hablamos español”.

“Nos faltó el Jr. pero andaba trabajando para que este proyecto fuera posible. No sé cuántos cumplo, en serio ya no lo se. Debo controlar mi necedad de sentirme de 30 que es lo que me dicen todos, pero no sé cómo se hace. Seguiré poniéndole vida a los años como dice una canción. Los quiero”.