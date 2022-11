SONDEO: ¿Apoyarías que Bad Bunny haga una canción titulada El Huevo?

Bad Bunny durante el concierto en Quito el 16 de noviembre del 2022. Foto: EL COMERCIO

Los ecuatorianos lograron gritar una frase en vivo, si se le puede llamar así, a un verso de la canción Callaíta de Bad Bunny. Lo hicieron durante el concierto que brindó en Quito, en el estadio Olímpico Atahualpa.

“Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó”, cantó Bad Bunny y al unísono todo el estadio gritó: “el huevo”.

“Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó”, repitió Bad Bunny. Y la fanaticada respondió de nuevo a este verso con “el huevo”.

Estas palabras provocaron risas en Bad Bunny, quien mostraba a la vez un semblante de desconocimiento ante esos gritos. Luego él reaccionó en su cuenta de Twitter y publicó el video en donde se grita "el huevo" acompañado de la frase "Ecuador, momentos inolvidables".

El tema no solo quedó ahí. El coreógrafo Thony González subió un video a su cuenta de TikTok en donde habló sobre el tema. “Quiero que sepan que yo no me saco de la cabeza el (… )huevo de Callaíta de Ecuador”, expresó con su acento boricua.

La votación

EL COMERCIO se propone que Bad Bunny cree una canción que se titule El Huevo. Sabemos que el talentoso artista puede lanzar un gran tema al respecto y tendría sello ecuatoriano. ¿Lo lograremos?

Para ello primero consultamos al público. El primer paso empieza aquí:

Las votaciones se cerrarán el viernes 18 de noviembre a las 20:00.

