Diana Carolina agradece por el cariño recibido al transmitir el concierto de Bad Bunny

La ciudadana Diana Carolina Paredes, quien transmitió el concierto de Bad Bunny en vivo desde Quito, agradeció este jueves 17 de noviembre de 2022 a todos sus seguidores.

Ella se convirtió en tendencia en la noche del miércoles, al alcanzar cerca de 26 000 espectadores, cada uno de ellos disfrutaron del show virtual, debido a que no pudieron ingresar.

Varios usuarios le escribieron "gracias, Diana Carolina", "Te mereces el cielo", "Te amamos", "Eres la alegría de Ecuador". Otros incluso le hicieron memes donde le nombraron "la heroína de los pobres" o "la ministra del perreo".

¿Qué dijo Diana Carolina?

En una de sus historia en Instagram agradeció y contó que no se lo esperaba, mientras se movilizaba en un auto. Esto ocurrió a las 14:00 de este jueves.

"Hola chicos, ¿qué tal? Quiero darles las gracias a cada una de las personas que me han escrito, a las marcas que me han dado sus regalitos, no he escrito ni he dicho nada... porque esto para mi es muy impactante, jamas me ha pasado", indicó la salvadora de los no ingresaron al concierto.

Mientras se le ve pensar y hablar, agregó: "Todo lo que yo hice fue con el corazón... y nada más. Nunca esperé nada de esto (cariño de la gente), y pues solo gracias chicos".

Algunos medios de comunicación locales han mencionado que han hablado con ella o que tienen una entrevista programada.

En diario Expreso, Paredes mencionó que la transmisión inició porque algunos de sus compañeros le pidieron, sin imaginarse que sería tendencia a nivel nacional.

