Bad Bunny lanza su nuevo tema Where She Goes

La canción, pese a tener un título en inglés, es cantada en español. Foto: Redes Sociales

El pasado 16 de mayo Bad Bunny publicó en sus redes sociales un video en el que mostraba una pequeña parte de su nueva canción Where She Goes. El purtorriqueño acompaño su publicación comentando "dime si te gusta y te la mando por WhastApp".

Esta muestra desembocó miles de comentarios por parte de sus fans en las redes sociales, quienes esperaban su nueva canción de la cual, presumen, es para su nueva pareja, Kendall Jenner, modelo estadounidense.

Hasta este 18 de mayo el público conoció la nueva canción de Bad Bunny con el video clip, el cual fue lanzado a las 17:00 (hora Los Ángeles).

La canción, pese a tener un título en inglés, es cantada en español, como lo ha hecho en anteriores composiciones este artista.

Bad Bunny lanza esta nueva canción luego de su colaboración con Grupo Frontera, que ocupó el puesto No. 3 en la lista Hot Latin Songs de Billboard y luego el puesto No. 1 en las listas Latin Airplay y Billboard Global Excl. U.S, según asegura Billboard.

Algunas de las reacciones de sus oyentes fueron: "Gracias Benito por esta obra maestra, mi madre me dio la vida, pero tus canciones las ganas de vivirla", "Temazo como siempre de nuestro artista favorito Bad Bunny", "Me devolvió a los tiempos de cuando salió Como Antes'", "Increíble como transformó el género a una cosa de otro planeta", entre otros.

Tras una hora de su lanzamiento, la canción cuenta con 700 millones de visualizaciones.

