'Avatar 2' en polémica por 'horrible y racista', según indígenas de EE.UU.

Una polémica envuelve la llegada a los cines de la segunda parte de 'Avatar': hace más una década el director de la exitosa saga de ciencia ficción, James Cameron, habría hecho comentarios racistas sobre el origen de la trama.

Cameron nunca ha negado de dónde sacó su inspiración para esta historia: la historia colonial de Estados Unidos, algo ya evidente en la primera entrega y que vuelve a abordarse en 'Avatar 2'.

"Sentí que había viajado 130 años atrás en el tiempo viendo lo que los Lakota podrían haber dicho en el momento en el que los expulsaban y los mataban, cuando fueron reasentados y recibieron algún tipo de compensación a cambio.

Esa fue la fuerza que me impulsó a escribir Avatar. No pude evitar pensar que si ellos hubiesen podido ver el futuro y hubieran visto a sus hijos con las tasas de suicidio más altas de la nación… porque no tenían más esperanza y eran una sociedad sin salida, habrían luchado mucho más", dijo Cameron en unas declaraciones al diario The Guardian en el 2010 y que se convirtieron ahora en la fuente del conflicto.

El boicot

A partir de esas declaraciones, se inició una campaña en la redes sociales, sobre todo en Twitter, para pedir que no vayan a ver Avatar 2.



"No vayas a ver 'Avatar: El sentido del agua'. Únete a los nativos y otros grupos indígenas de todo el mundo para boicotear esta película horrible y racista. Nuestras culturas han sido apropiadas de forma dañina para satisfacer 'un complejo de salvador blanco'. No más caras azules. ¡El pueblo Lakota es poderoso!", señala el mensaje.

Según la publicación Espinof, Crystal Echo-Hawk, presidenta y CEO de IllumiNative, una asociación que propende por los derechos de los aborígenes americanos, expresó su disgusto con Cameron.

"Es un nivel de arrogancia, una vez más, que un cineasta blanco piense que de alguna manera contar una historia basada en los pueblos indígenas mejor de lo que jamás podrían hacerlo los pueblos indígenas".

Por el momento, Avatar 2: the Way of Water, que se estrenó el pasado 15 de diciembre, en las salas de cine, ha recaudado 890 millones de dólares, una suma nada despreciable, pero que no ha colmado las expectativas, especialmente del estudio (Disney). El presupuesto del filme fue de USD 350 millones.

La Avatar original tuvo un estreno fuerte, pero no espectacular, en 2009. Se convirtió en la película más taquillera en la historia de Hollywood porque se mantuvo en la cima de la taquilla durante siete semanas.

En total, esa película vendió boletos por valor de USD 2 92 000 millones en todo el mundo, impulsada por el boca a boca sobre sus efectos 3D y los fanáticos que la vieron varias veces.

