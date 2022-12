¿Jack podía salvarse al final de 'Titanic'? La ciencia lo responde

La clásica escena de 'Titánic'. en la que Jack (Leonardo DiCaprio) se sacrifica por amor para que Rose (Kate Winslet) se salve. Foto: Universal Pictures

El director de la película 'Titanic' (1997), James Cameron, acudió a la ciencia para zanjar de una vez por todas la polémica que existe desde hace 25 años entre los fanáticos de la cinta sobre el naufragio más famoso de la historia: si el personaje Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio, podía salvarse junto con Rose DeWitt, interpretada por Kate Winslet.

Y es que desde su estreno hace un cuarto de siglo, se ha especulado de si era necesario que en la versión fílmica Jack muriera congelado en las frías aguas del Atlántico Norte, como ocurrió con muchos de los pasajeros del famoso barco en el siniestro real ocurrido en 1912, o si, como aseguran muchos, el personaje de DiCaprio pudo seguir viviendo y ser feliz junto al de Winslet si se acomodaba junto a ella en el pedazo de puerta que le sirve de balsa hasta que es rescatada.

A lo largo de los años, tanto el director como los actores han sido preguntados innumerables veces sobre el tema. Y las respuestas han sido invariablemente que "No", que la salvación de Jack no era posible. Los argumentos han ido desde que el guion así lo establecía, dicho en alguna ocasión por Cameron, hasta la reciente negativa de la actriz británica en el podcast de Josh Horowitz, Happy Sad Confused, con quien estuvo el pasado 19 de diciembre.

Durante esa entrevista, Winslet respondió tajante: "Si pones a dos adultos en una tabla de remo de pie, inmediatamente se vuelve extremadamente inestable. Eso es seguro. De hecho, no creo que hubiésemos podido salvarnos de habernos subido los dos. [No] habría sido buena idea", comentó la actriz antes de profundizar en su respuesta. "Sí que podría haber cabido en esa puerta, pero no se habría mantenido a flote".

Análisis científico a escena de Titanic

La afirmación de la actriz tendría relación con el anuncio hecho por el propio director en una entrevista dada a Postmedia esta semana de que recurrió, a propósito de los 25 años del filme, a científicos para que hagan pruebas sobre el asunto y que los resultados se darán a conocer en National Geographic en febrero de 2023, cuando se reestrene la cinta.

Hemos realizado un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que ha reproducido la balsa de la película", explicó Cameron. Y añadió: "Hemos cogido a dos dobles con la misma masa corporal que Kate y Leo, les hemos colocado sensores por todas partes e incluso por dentro, les hemos metido en agua helada y hemos comprobado si podían haber sobrevivido mediante diversos métodos, y la respuesta ha sido que de ninguna manera podían haber sobrevivido los dos. Solo uno pudo sobrevivir", sentenció el director, que busca con esto zanjar el tema de una vez por todas.

Y Cameron remató que Jack "tenía que morir" para cumplir con el propósito de la historia. "Es como Romeo y Julieta. Es una película sobre el amor, el sacrificio y la mortalidad. El amor se mide por el sacrificio", explicó sobre la cinta, que llegó a los cines el 19 de diciembre de 1997 y que, hasta la llegada de 'Avatar', también de Cameron, fue el filme más taquillero de la historia.

