Estos artistas confirmaron su presencia en el Quitofest 2022

La cantante española La Mala Rodríguez, conocida por el estilo flamenco fusionado con el hip hop es una de las sorpresas de este año. Foto: Instagram de Rodríguez

Dayana Vinueza (I)

Este viernes 14 de octubre se confirmó la realización del Festival de Música Independiente Quitofest 2022 como parte de la programación por las Fiestas de Quito.

El cartel de este año está conformado por artistas de España, Gran Bretaña, Estados Unidos, México y Ecuador. En total serán 17 agrupaciones confirmadas para este año.

La cantante española La Mala Rodríguez, conocida por el estilo flamenco fusionado con el hip hop es una de las sorpresas de este año. Ella colocó el cartel oficial del Quioifest 2022 en sus historias de Instagram con lo que confirmó su presencia en el evento.

La agrupación mexicana de funk Midnight Generation también anunció su presencia en el festival. “Nuestra primera vez en Ecuador” colocaron en una de sus historias de IG.

Asimismo, lo hicieron los estadounidenses en sus redes sociales. “South America, we are excited to announce we will be in Ecuador playing Quitofest, following our date in Bogotá” (Suramerica, estamos emocionados de anunciar que estaremos en Ecuador tocando en el Quitofest, seguido de nuestra cita en Bogotá) escribieron.

Entre las agrupaciones ecuatorianas que se presentarán en el festival están los cuencanos La Madre Tirana, los guayaquileños Cometa Sucre y los otavaleños Nin, que tocarán junto a la Banda Sinfónica de Pichincha. El cartel lo completan Can Can, Madbrain, Miel, Mortal Decisión, Deathweiser, Narcosis, Pikawa, La Bomb y Perro en Misa.

Para la edición 2022, se retoma los conciertos presenciales, pues el año pasado se hizo una edición virtual debido a la pandemia. El encuentro se realizará el próximo 3 y 4 de diciembre del 2022, en un espectáculo de acceso gratuito que se realizará en el Parque Itchimbía.

Según la organización, el Quitofest será parte de la programación oficial de las Fiestas de Quito. La producción cuenta con el apoyo del Municipio de Quito y la Prefectura de Pichincha.

Visita nuestros portales: