La argentina Tini Stoessel es acusada de plagio por su tema Cupido

Tini Stoessel lanzó Cupido, tema promocional de su próximo disco que lleva el mismo nombre. Foto: Instagram Tini Stoessel

Redacción Elcomercio.com

La cantante argentina Tini Stoessel aprovechó el Día de San Valentín, 14 de febrero, para presentar su nueva canción llamada Cupido.

Se trata de un tema que habla sobre enredos y desencuentros amorosos que es parte de su más reciente producción que llevará el mismo título de la canción y que verá la luz este 16 de febrero del 2023.

El día del lanzamiento, el tema se ubicó en las tendencias musicales y superó en pocas horas el millón de reproducciones en YouTube. Además, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.

Si bien muchos de sus seguidores la felicitaron y aplaudieron por la canción, otro nutrido grupo la señaló por un presunto plagio.

En Twitter, usuarios hicieron tendencia a Stoessel por una aparente similitud que Cupido tiene con la canción Yo te quiero dar, de la banda argentina La Mosca.

No solo eso, también realizaron comparaciones entre el video de Cupido y la canción In my head que la estadounidense Ariana Grande hizo para la revista Vogue en 2019, menciona el medio Infobae en su sitio web.

Los internautas resaltaron, además, un parecido estético y estilístico entre el videoclip de Cupido y el que Ariana Grande grabó años atrás y en la que aparece vestida con una paleta de colores muy similar, señala la información.

Foto: captura

Foto: captura

A pesar de las críticas, Tini Stoessel se enfocó en los buenos comentarios. “Salió ‘Cupido’, no lo puedo creer. Qué felicidad, lxs amo tanto, gracias por sus mensajes y el amor. Espero que la disfruten mucho”, escribió en sus redes sociales.

Más noticias:

Visita nuestros portales: