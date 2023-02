Karol G, Camilo, Tini, entre los artistas invitados al Festival Viña del Mar

Karol G abrirá el festival el 19 de febrero. Foto: Facebook Karol G

Redacción Elcomercio.com

Este 19 de febrero del 2023, y después de dos años de suspensión por la pandemia del covid-19, el Festival Viña del Mar abrirá nuevamente sus puertas al público en la Quinta Vergara.

Entre los artistas invitados a la edición número 62 del festival de música están Karol G, Camilo, Tini, Alejandro Fernández, Fito Páez y Christina Aguilera.

Los mexicanos Maná también estaban en la lista de artistas invitados, sin embargo, cancelaron su presentación el pasado 20 de febrero debido a un problema de salud de Fernando Olvera, su vocalista principal.

Maná no es la única baja dentro del festival. El actor y comediante Daniel Alcaíno dijo que no se presentará tras no llegar a un acuerdo con la organización del evento, según informó el sitio Chile Show.

El medio señala que el humorista habría decidió cancelar su show al enterarse que en esa jornada se presentarán las cantantes Tini y Emilia Mernes. "No estábamos dispuestos a ir con dos artistas que tienen un público de menor edad", habría dicho el comediante.

El productor Mauricio Correa también formalizó su renuncia a la organización del evento a solo seis días del inicio.

Finalmente, la organización del evento confirmó a los artistas invitados y la agenda quedó de la siguiente manera:

Domingo 19

Karol G abrirá el show, luego se presentará la humorista Pamela Leiva y Paloma Mami cerrará la noche.

Lunes 20

Tini comenzará el segundo día de festival. Posteriormente será el turno del comediante Diego Urrutia Emilia se presentará al final.

Martes 21

Alejandro Fernández será el encargado de iniciar el show del tercer día. Luego se presentará la humorista Belén Mora y Los Jaivas cerrarán con la celebración de sus 60 años de historia.

Miércoles 22

Fito Páez deleitará al público y después se presentará Rodrigo Villegas en el humor y Rels B.

Jueves 23

Christina Aguilera será la encargada de animar la penúltima noche del festival y después Fabrizio Copano mostrará su show de humor. Polima Wescoast cerrará la noche.

Viernes 24

En la última noche del festival se presentará Camilo, la humorista Lala Roth y Nicki Nicole será la última en presentarse.

El representante de Ecuador

El cantante ecuatoriano de música urbana Tres Dedos es el representante de Ecuador en el Festival de Viña del Mar.

El artista ha tenido una ardua preparación previo a su participación en el evento. El cantante se presentará el lunes 20 y el miércoles 22 de febrero.

Tres Dedos compite por la Gaviota en la categoría Internacional. Cada artista participa en el concurso con una sola canción.

El representante de Ecuador competirá con el tema urbano 'Lo siento'. La canción fue lanzada en 2019 y hasta la fecha el video tiene más de 3 millones de visualizaciones en YouTube.

John Taleb, el nombre real del artista, viajó a Chile acompañado de sus padres John y Leticia.

Más noticias:

Visita nuestros portales: