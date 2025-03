‘Anora’ fue la máxima ganadora de la 97 edición de los premios Oscar tras imponerse en cinco de las seis categorías a las que aspiraba.

‘Anora’ conquistó cinco estatuillas en los Oscar

La noche de este 2 de marzo de 2025 quedará grabada en la memoria del cine como la de ‘Anora’, la película que conquistó a la Academia y se llevó el codiciado premio a Mejor Película en la 97ª edición de los Premios Oscar.

Dirigida por Sean Baker, ‘Anora’ es una comedia negra que narra la historia de amor entre una stripper y el hijo de un oligarca ruso, interpretada por la destacada actriz Mikey Madison.

La película, que ya había ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes, demostró su alcance al recibir elogios tanto del público como de la crítica.

Su triunfo en los premios del Sindicato de Directores (DGA) y del Sindicato de Productores (PGA) la convirtió en una de las favoritas para los Oscar, superando a otras películas como ‘Emilia Pérez’, que partía con 13 nominaciones pero se vio afectada por polémicas.

‘Anora’ se impuso en estas categorías:

En la gala de los Oscar, ‘Anora’ no solo se llevó el premio a Mejor Película, sino que también obtuvo otros reconocimientos importantes.

Sean Baker ganó los premios a Mejor Director, Mejor Guion Original y Mejor Montaje, mientras que Mikey Madison se alzó con el Oscar a Mejor Actriz.

¿Quién es Mikey Madison?

Mikey Madison es una actriz estadounidense. Con solo 25 años, ha logrado consolidarse como una de las actrices más prometedoras de su generación.

Su nombre completo es Mikaela Madison Rosberg, y comenzó su carrera en el mundo del cine a una edad temprana, apareciendo en cortometrajes como ‘Retirement’ y ‘Pani’s Box’ en 2013.

A los 15 años, protagonizó su primer largometraje, ‘Liza, Liza, Skies are Grey’, aunque se estrenó hasta 2017.Madison también ha sido parte de series de televisión como ‘Better Things’, donde interpretó a Max Fox.

Su carrera dio un giro significativo cuando participó en la película de Quentin Tarantino, ‘Once Upon a Time in Hollywood’, interpretando a Susan “Sadie” Atkins, una de las seguidoras de Charles Manson.

Este papel fue un punto de inflexión en su carrera, y posteriormente se destacó en la quinta entrega de la saga ‘Scream’, interpretando a Amber Freeman