Anuel AA mencionó a Karol G, tras terminar su noviazgo con Yailin. Foto: tomado de Instagram de Anuel AA.

Redacción Entretenimiento (I)

Anuel AA recibe decenas de críticas por terminar con Yailin en pleno embarazo. Los 'fans' de la cantante dominicana 'atacan' al músico en redes sociales después de que anunciara su separación.

“Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida”, fue lo que dijo el famoso cantante en el video divulgado en diferentes en varias plataformas.

Añadió que su relación con la dominicana fue real y que junto a ella vivió los mejores ocho meses de relación. Se refirió a la felicidad que le daba estar esperando una hija.

Anuel AA mencionó a Karol G en el video

El cantante también añadió "cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad y ya”. Esto lo hizo para aclarar que no fue por temas de irrespeto. Lo curioso fue cuando mencionó: “Ustedes saben como yo me comporto, como fui con Karol y como he sido con Yailin”, dijo el cantante para enfatizar su punto.

En aquel momento 'La Bichota' indicó "si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas".

Críticas en Instagram

La publicación de Anuel AA sobre su nueva ruptura amorosa alarmó aún más a las redes sociales. Varios internautas comentaron al respecto. Helmania_05 señaló en su cuenta de Instagram "poco hombre desconsiderado, debiste esperar que esa muchacha diera a luz".

Andylainnovacion también señaló: "Podés tener cadenas y dinero, pero no tienes felicidad y eso no se compra".

La cuenta pnlop101 criticó al artista al señalar "el karma existe, el que la hace la paga, Yailin será tu ruina".

Visita nuestros portales: