Anuel AA y Yailin se dijeron adiós

El cantante de reguetón Anuel AA junto a Yailin, la madre de su hija. Foto: Redes Sociales

Redacción Entretenimiento (I)

El cantante puertorriqueño Anuel AA confirmó, a través de un video, que "ya no estamos juntos", haciendo referencia a su relación con la cantante Yailin. A los fans de República Dominicana -de donde es originaria Yailin- les pidió: "Apóyenla de verdad, está trabajando y es la madre de mi hija, como sea es mi familia, siempre será mi familia".

Con esas declaraciones, Anuel AA termina con las especulaciones sobre su distanciamiento con Yailin. "No vamos a estar hablando ni haciendo un circo", apuntó y destacó que la rapera "tiene buen corazón".

Anuel y Yailin

Los cantantes celebraron su matrimonio civil en junio de 2022. A finales de noviembre revelaron que la artista estaba embarazada de una bebé. "Cuando yo me enamoro, yo me enamoro de verdad y ya", mencionó en el video que circula en redes sociales. Añadió: "Yailin es la madre de mi hija, ¿entiendes lo que te digo? Mira no estoy con ella, pero es la madre de mi hija".

Inicios de Anuel

Su verdadero nombre es Emmanuel Gazmey Santiago. Nació en noviembre de 1992.El cantante puertorriqueño apareció en la escena musical en 2011. Se ganó un espacio gracias al trap y reggaetón. Se primer tema se tituló Demonia. Ha trabajado con varios artistas. Entre ellos: Karol G, con quien vivió una intensa historia de amor. Se volvieron virales con el tema Culpables.

Visita nuestros portales: