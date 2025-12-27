La luz de los escenarios neoyorquinos se apagó de forma violenta y repentina para esta actriz. Imani Smith, la talentosa actriz que cautivó al público como la joven Nala en el musical ‘El Rey León’, perdió la vida a los 26 años.

Más noticias

El diario El Colombiano informa que el trágico suceso ocurrió el pasado domingo 21 de diciembre de 2026 en su vivienda de Edison, Nueva Jersey.

🦁 El legado de Imani Smith, actriz de ‘El Rey León’

La joven artista brilló en Broadway entre 2011 y 2012, dejando una huella imborrable en una de las producciones más exitosas de la historia.

Según US Magazine, su familia la describe como una “artista de triple amenaza” cuya alegría y creatividad iluminaban cualquier lugar.

Sin embargo, esa luz fue extinguida en un contexto de violencia que ha conmocionado a la comunidad artística.

No te pierdas de leer: ¿Zendaya está o no embarazada? Aumentan los rumores

🛑 Un giro oscuro en su hogar

¿Quién pudo arrebatarle el futuro a una joven con tanto potencial? El Nacional detalla que las autoridades acudieron a una llamada de emergencia y hallaron a la actriz con múltiples heridas de arma blanca.

Pese a los esfuerzos médicos en el hospital Robert Wood Johnson, el deceso se confirmó poco después debido a la gravedad de las lesiones.

⚖️ Justicia para Imani Smith

La investigación dio un giro decisivo el martes 23 de diciembre con la captura de un sospechoso cercano.

El Colombiano reportó que la policía arrestó a Jordan D. Jackson-Small, pareja sentimental de la víctima, quien ahora enfrenta cargos por asesinato en primer grado.

Según la fiscalía del condado de Middlesex, el hijo de 3 años de la actriz se encontraba en la vivienda durante el ataque.

Te puede interesar: Adiós a la gala, hola a la comodidad en esta época de fiestas: Outfits para fin de año

💔 Un futuro marcado por el trauma

El dolor de la familia se transforma ahora en una lucha por el bienestar del pequeño que quedó en la orfandad.

US Magazine mencionó que su tía, Kira Helper, inició una campaña en GoFundMe para costear gastos legales y terapia psicológica para el menor.

El Nacional destacó que la comunidad ya ha donado más de 60 000 dólares para apoyar a los padres de la actriz en este devastador momento.

Te recomendamos: