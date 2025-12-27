La actriz Zendaya se convirtió en el centro de todas las miradas tras una reciente aparición en Londres.

Una serie de fotografías familiares desató una ola de rumores sobre un posible embarazo junto a su prometido, el actor Tom Holland.

📸 El look de Zendaya que despertó sospechas

¿Es solo una elección de moda o hay algo más? Según detalla la revista Sarah, la pareja disfrutó de una escapada navideña donde la actriz lució abrigos oversized y prendas muy holgadas.

Estas imágenes, captadas en un ambiente relajado, mostraron a Zendaya caminando junto a la madre de Holland en una actitud muy cercana.

🤫 Un silencio que dice mucho

Las redes sociales no tardaron en reaccionar ante lo que parece ser una nueva etapa. El medio Gente reporta que algunos seguidores notaron un “baby bump” incipiente bajo su gabardina militar durante un paseo con sus mascotas. ¿Podría ser este el motivo de su reciente discreción mediática?

✨ ¿Cambios en el rostro de la actriz?

Los internautas analizaron cada detalle de las postales virales. El portal Nueva Mujer destaca que varios usuarios en la plataforma X señalaron cambios en las facciones de Zendaya, mencionando que su rostro luce “más lleno”.

Incluso, algunos fans aseguran que su nariz delata el estado de gestación, comparando su estilo actual con sus habituales looks ceñidos.

💍 Un compromiso bajo llave

La relación, que inició en 2021, siempre se caracterizó por su extrema reserva.

Aunque Zendaya lució un impactante anillo en los Golden Globes de enero de 2025, el compromiso se manejó con total hermetismo, según menciona Gente.

Este nuevo capítulo sumaría emoción a un año profesional intenso para la protagonista de ‘Dune’.

⏳ ¿Se confirmará la noticia pronto?

Por ahora, el misterio continúa sin una palabra oficial. La revista Sarah recuerda que Holland ha expresado anteriormente su deseo de ser padre y alejarse del cine cuando eso ocurra.

¿Será que el 2026 marcará el inicio de su faceta como padres? El mundo del espectáculo espera con ansias el desenlace de esta historia.

