Actrices turcas piden ayuda humanitaria para su país

Varias actrices y actores turcos han decidido usar sus redes sociales para pedir ayuda humanitaria para sus país, tras el terremoto de magnitud 7.8 que ocurrió en la madrugada del lunes 6 de febrero de 2023 y que hasta este jueves 9 ha sido el más grave registrado.

Turquía, días atrás, declaró el nivel 4 de alerta ya que no había ocurrido nada parecido desde el año 1999 cuando un terremoto parecido devastó la zona oriental del mar de Mármara dejando 17 000 muertos a su paso.

Actrices piden ayuda

Beren Gökyldz, quien protagonizó a la entrañable niña, Öykü en la telenovela turca Mi Hija ha estado pidiendo ayuda para su país, y utilizando sus redes sociales para que la ayuda humanitaria siga llegando al epicentro del terremoto.

Por otro lado, la actriz Oyku Karayel, que protagoniza a Asiye en Juegos del Destino ha publicado lo siguiente:

"Si está con su familia, no se separe. Protégete de la lluvia y el frío. Ayuda a los que necesitan ayuda donde estés. No te quedes atascado en el tráfico, acércate a tu zona de reunión. Prepárate para una larga jornada todos vienen a ayudar... Habrá réplicas, edificios que no fueron destruidos en el primer terremoto puede ser destruido en réplicas. Ayuda y solidaridad vecinal. Prevenir el pánico. Si no puede ayudar a los sobrevivientes, registre su ubicación y denúncialo a las autoridades. De esta saldremos juntos. No tengas miedo".

Así mismo, la protagonista de Hercaí, Ebru Ahin, quien dio vida a Reyyan Sadoglu, ha mostrado su impotencia hacia las autoridades que mantienen cerradas las carreteras.

Actores también se pronuncian en redes

El protagonista de Hercaí y Juegos del destino, Akin Akinozu, el miércoles 8 de febrero publicó a través de las historias de su cuenta de Instagram una lista de cosas que se necesitan para curar a las miles de personas heridas.

