Actor mexicano Pablo Montero es investigado por el presunto delito de violación

La Fiscalía de México inició una investigación en contra del cantante y actor Pablo Montero por su presunta responsabilidad en el delito de violación a una menor de edad.

En su página web, el Ministerio Público del país azteca informó este 6 de febrero del 2023 que recibió la denuncia en contra de Óscar Antonio Hernández, su nombre real, por su presunta responsabilidad en el delito de violación, en agravio de Ximena N.

El comunicado de la institución detalla que los hechos ocurrieron en el municipio de Tapachula, el pasado viernes 7 de enero del 2023.

La información también desmiente que exista una orden de aprehensión o solicitud de colaboración de Interpol para la localización o presentación en contra de Óscar Antonio N, como se difundió en algunos medios de comunicación.

El programa mexicano de farándula Ventaneando señaló que las acusaciones en contra de Montero son por parte de dos menores de edad, sin embargo la Fiscalía se refirió a una sola.

Según informó el sitio Infobae, las identidades de las víctimas no han sido reveladas por motivos de seguridad, pero se conoce que las menores habrían salido con el también actor luego de uno de los últimos conciertos que ofreció en tierras chiapanecas.

Desde el pasado 5 de enero, Montero no ha interactuado en sus redes sociales cuando compartió que vendrían nuevos proyectos de la mano del Alcalde de Torreón.

Las controversias no paran

El mismo medio de comunicación menciona que el actor y cantante inició el 2022 lleno de escándalos luego de que se confirmara que él sería el encargado de darle vida a Vicente Fernández en la bioserie 'El último Rey: El hijo del pueblo'.

Se trata de un proyecto no autorizado por la dinastía de Chente y basado en un polémico libro que también está censurado y vetado por la familia de Fernández.

Además, las constantes problemáticas que protagonizaba Montero en eventos públicos llegaron a un punto álgido cuando estalló en contra de una reportera del programa 'Ventaneando', razón por la que tuvo que disculparse con sus fans y medios de comunicación, señala Infobae.

“Al público le pido una disculpa por mi forma de actuar, que no tuvo que ser así, la verdad me descontroló un poquito la pregunta, pero en ese momento yo estaba con el niño al lado, y creo que fue lo que me puso así, se me hizo muy incómodo”, dijo el actor.

El medio mexicano El Financiero indica que Montero ha sido señalado en otras ocasiones por acoso sexual. En 2017, Rubí Mendivil, participante del programa La Academia, dio a conocer que trató de besarla sin consentimiento.

