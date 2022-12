Actor de Los 4 fantásticos no puede pagar gastos de su casa

El actor Ioan Gruffudd estuvo casado con la actriz Alice Evans hasta 2021. Foto: Twitter Alice Evans.

Ioan Gruffudd, la estrella británica conocida por interpretar a ‘Mr. Fantástico’ en dos películas de ‘Los 4 Fantásticos’, libra desde hace unos cuantos meses una amarga, controvertida y tormentosa separación con la también actriz Alice Evans, recordada por su participación en ‘102 dálmatas’ y ‘The Vampire Diaries’.

Entre órdenes de alejamiento y acusaciones de infidelidad, el divorcio de la pareja se ha ido estancando, poco a poco, en un mar de rumores, especulaciones y peticiones sin respuesta. Ahora la separación del actor británico suma un nuevo capítulo: ruega a un tribunal que le permita poner en venta su casa conyugal antes de que sea embargada, pues ni él ni su expareja pueden costear los gastos atrasados.

Según el periódico británico, los pagos hipotecarios atrasados de los actores ascienden a un ​​total de USD 15 271 dólares; una factura de electricidad de USD 4 616 dólares; y USD 11 793 en impuestos impagos.

Gruffudd señala que mientras él ha tenido que pagar mensualmente USD 6 570 en gastos de hipoteca, seguros e impuestos de la propiedad, ubicada en La Jolla, Estados Unidos, Evans ha estado viviendo allí gratis desde su separación, en enero de 2021.

Ante un estado financiero crítico, que también fue revelado en un documento al que tuvo acceso ‘Daily Mail’, al actor británico no le quedó más opción que hacer esta desesperada petición que, según él, ha sido repetitivamente ignorada por su expareja.

“Le he explicado estas circunstancias financieras a Alice y le he pedido numerosas veces desde que nos separamos, a través de un abogado, que nos ayude financieramente y que acepte vender la residencia de La Jolla, pero Alice no ha accedido a mis solicitudes o propuestas de acuerdo”, explica Gruffudd al tribunal.

Gastos por mantener

Desde los servicios públicos hasta los seguros médicos de su expareja y sus dos hijos, las facturas del teléfono celular de Evans, comida, tarjetas de débito y crédito conjuntas, y ama de llaves, Gruffudd señala en el documento que hasta abril de 2022 estuvo cargando con gran parte de los gastos familiares.

Sin embargo, ante la inexistencia de trabajos laborales a futuro, su estado financiero es crítico: “Actualmente tengo alrededor de USD 2 829 en mis cuentas bancarias estadounidenses y aproximadamente USD 12 193 en mi cuenta bancaria en el Reino Unido. No tengo cuentas de inversión ni cuentas de jubilación líquidas a las que se pueda acceder sin penalizaciones”.

Ioan Gruffudd solicitó el divorcio en marzo de 2021, dos meses después de que Evans lo acusara públicamente, a través de su cuenta de Twitter, de abandonarla a ella y a sus hijas, Ella, de 12 años, y Elsie, de 8.

Actualmente, el actor sostiene una relación con Bianca Wallace, quien, según él, ha estado costeando, desde septiembre de 2022, la mayoría de sus gastos de manutención y el alquiler del apartamento en el que viven.

