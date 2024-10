La comunidad musical internacional se encuentra de luto tras la muerte del cantante Liam Payne, ex miembro de la banda One Direction, ocurrida el pasado miércoles en Buenos Aires. Payne, de 31 años, falleció tras caer desde el balcón de un tercer piso de un hotel, en el barrio de Palermo.

La hermana del artista, Ruth Gibbins, compartió un emotivo homenaje en Instagram, acompañado de una serie de fotografías familiares. También escribieron mensajes la madre de su hijo, su novio, sus amigos de One Direction, entre otros.

La publicación de su hermana ofrece una mirada íntima a la vida del músico y la estrecha relación que mantenían, reseñó el portal Infobae.

“No creo que esto esté pasando”, comenzó en su extensa publicación. “Liam es mi mejor amigo, nadie podía hacerme reír tanto como él, haciendo sus imitaciones siempre me hacía reír y le encantaba ver cuánta risa podía provocar”.

“Aprendí a conducir finalmente durante las semanas de shows en vivo de The X Factor porque no podía soportar la idea de no poder llegar a él. Solía conducir regularmente para tomar el té con él después de terminar mi trabajo, solo para estar juntos”, relató en el post.

Gibbins también habló sobre la pasión de Liam por la música y su amor por One Direction: “Liam amaba a 1D, amaba a sus hermanos y hablábamos mucho de ello. Simplemente reproducía canción tras canción que habían sido grabadas pero nunca utilizadas y nos sentábamos a tener un mini concierto de 1D”.

“Liam, mi cerebro está luchando por comprender lo que está pasando y no entiendo a dónde te has ido”. “No siento que este mundo fuera lo suficientemente bueno o amable contigo, y bastante a menudo en los últimos años, has tenido que esforzarte mucho para superar todo lo que se dirigía hacia ti”.

La hermana de Liam Payne finalizó su tributo con una disculpa y una promesa. “Gracias por cambiar mi vida, gracias por los increíbles recuerdos, gracias por ser el mejor hermano y amigo que jamás tendré. Cuidaremos de Bear y él siempre sabrá lo increíble que es su padre y cuánto lo idolatras. Lamento no haber podido salvarte. Te amo… cómo te extraña mi corazón”, finalizó.

El mensaje de la madre de su hijo Bear

La expareja de Payne y madre de su hijo Bear, la cantante Cheryl Cole, también expresó su dolor en un comunicado público.

“Mientras trato de navegar por este evento devastador y atravieso mi propio dolor en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordar amablemente a todos que hemos perdido a un ser humano”, escribió.

“Liam no era solo una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y el padre de nuestro hijo de siete años”, añadió.

Otros mensajes de su novia y sus amigos

Kate Cassidy, la novia actual de Liam, compartió un mensaje en Instagram expresando su tristeza y afirmando que amará a su “ángel” por el resto de su vida. “He estado completamente perdida”, escribió, añadiendo que “nada se siente real”.

Los ex compañeros de banda de Liam Payne en One Direction –Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik– emitieron un comunicado conjunto expresando su devastación por la pérdida.

“En su momento, y cuando todos puedan, habrá más que decir”, afirmaron. “Por ahora, tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente”.