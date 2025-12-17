‘Emily in Paris’ mezcla moda, viajes y emociones. Con una nueva temporada en camino, los romances vuelven a generar conversación entre fans jóvenes.

Y con su nueva temporada por estrenarse, todos sus seguidores comentan ya sobre sus amores, ahora en Roma.

Una historia que creció con su audiencia

‘Emily in Paris’ es uno de los títulos que han marcado a Netflix desde su estreno en 2020.

En plena pandemia, la serie ofreció un escape colorido hacia un París idealizado, así lo recuerda HOLA.

Con el paso del tiempo, la historia avanzó y también lo hizo su protagonista.

Emily Cooper ya no es la misma joven que llegó a París desde Chicago, y su vida sentimental también cambió.

Emily Cooper y sus decisiones del corazón

Emily, interpretada por la actriz Lily Collins, es una experta en marketing que busca crecer en Europa.

A lo largo de las (CUÁNTAS) temporadas anteriores, el amor fue un motor clave en su historia. Cada etapa trajo nuevos retos y distintos intereses románticos, así lo narra Vogue México.

Gabriel, el amor intenso y complicado

Gabriel es interpretado por el actor francés Lucas Bravo. Desde el inicio, fue el vínculo más profundo y conflictivo de Emily.

Es chef, vecino y parte de un triángulo amoroso que marcó la serie.

Su química con Emily sigue siendo una de las más comentadas.

En la quinta temporada, Gabriel no está dispuesto a rendirse. Su presencia mantiene viva la tensión emocional de la historia, como lo cuenta FM DOS.

Lucas Bravo ha trabajado como modelo para grandes firmas internacionales. También actuó en series francesas como ‘Plus belle la vie’ y en películas como ‘La señora Harris va a París’ y ‘Pasaje al paraíso’.

Antes de la fama, tuvo experiencia como chef en un restaurante, algo que le ayudó a construir su personaje en la serie.

Actualmente tiene 38 años.

Alfie, el romance que regresa

Alfie es interpretado por Lucien Laviscount. Apareció como personaje secundario en la segunda temporada (FECHA DE ESTRENO O TRANSMISIÓN) y luego ganó protagonismo.

Es un ejecutivo inglés con un estilo directo y sarcástico.

Con él, Emily vivió un romance más relajado y distinto.

Aunque en la cuarta temporada (FECHA) apareció poco, Alfie regresa a tiempo completo. Su vuelta reabre viejas emociones y conflictos.

Lucien Laviscount tiene 33 años y una sólida carrera en la televisión británica. Ha participado en series como ‘Skins’, ‘Waterloo Road’ y ‘Coronation Street’, además de la comedia de terror ‘Scream Queens’.

En el cine, actuó en ‘Your Christmas or Mine?’ y también apareció en el videoclip Puntería de Shakira, ampliando su proyección internacional.

Marcello, el nuevo galán italiano

Marcello llega como novedad en la nueva temporada. Es interpretado por Eugenio Franceschini, actor italiano de 32 años.

Su primera aparición ocurre durante una salida a esquiar, en la cuarta temporada.

Marcello rescata a Emily cuando ella queda sola en la nieve.

Netflix lo describe como directo, seguro y cercano a su familia. Su historia se conecta con la empresa familiar Muratori en Italia.

El personaje gana peso cuando Emily se instala en Roma. En la quinta temporada, su relación se explorará con más profundidad.

Eugenio Franceschini es un actor italiano nacido en Verona en 1991 y tiene 34 años.

Es conocido por su trabajo en cine y televisión, con producciones destacadas como ‘Los Médici’.

Creció en una familia de artistas y se formó en el Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma. Antes de llegar a ‘Emily in Paris’, ya se había consolidado como una figura reconocida en la actuación italiana.

¿Qué hace tan especiales y guapos a los galanes de “Emily in Paris”?

Cada galán conecta con Emily desde un lugar distinto y eso los vuelve irresistibles.

Gabriel destaca por su pasión y sensibilidad.

Alfie por su seguridad y humor directo.

Marcello por su calma, elegancia italiana y cercanía familiar.



Los tres galanes de ‘Emily in Paris’. (PONGAMOS LOS NOMBRES REALES COMPLETOS)

Los otros galanes que también arrancan suspiros

Nicolas de León es el galán que divide opiniones.

Nicolas de León, interpretado por Paul Forman, vuelve a la quinta temporada como una figura poderosa y seductora.

Es exitoso, elegante y seguro, rasgos que lo hacen irresistible, pero también generan tensión en la vida de Mindy (QUIÉN ES ELLA CON RESPECTO A EMILY?).

Se lo puede amar por el apoyo y la estabilidad que representa en su carrera artística. Pero también se lo puede odiar por sus decisiones frías y por poner a Mindy frente a elecciones que no siempre nacen del corazón.

Paul Forman tiene 31 años y es un actor y modelo anglofrancés.

Es reconocido por su participación en series como ‘Riches’ y ‘Stags’.

En el cine, forma parte del elenco de la película ‘Neverland’, sumando experiencia tanto en televisión como en la pantalla grande.

Antoine Lambert, el galán sofisticado y seductor

Antoine Lambert, interpretado por William Abadie, regresa como uno de los personajes más intrigantes de ‘Emily in Paris‘.

Su éxito en el mundo de la perfumería lo coloca como un hombre de gran poder y atractivo, con una presencia que no pasa desapercibida.

Lo que lo hace irresistible es su mezcla de encanto sofisticado y su habilidad para influir en todos los que lo rodean.

William Abadie tiene 48 años, nació el 16 de febrero de 1977 y es originario de Saint-Raphaël, en el departamento de Var, Francia.

Ha trabajado en reconocidas series como ‘Gossip Girl’, ‘Sex and the City’, ‘Homeland’ y ‘The O.C’., además de películas como ‘Resident Evil: Extinción’ y ‘La Pantera Rosa’.

Una nueva temporada cargada de emociones

La temporada 5 se estrena el 18 de diciembre de 2025 en Netflix.

La serie promete más romance, decisiones difíciles y drama.

