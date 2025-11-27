‘El Puma’ terminó con “la presión altísima” tras ser expulsado de un avión, dice su esposa

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ atraviesa un delicado momento emocional y de salud tras ser expulsado de un avión en Ecuador.

Según un video de Univisión, su esposa, Carolina Pérez, relató que el cantante terminó con la presión altísima después del incidente.

“La verdad que no se le hace eso a una persona en las condiciones de él, a ninguna persona en esa condición, fue muy fuerte”, se le oye decir a Pérez en el clip.

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El artista venezolano, de 82 años, fue obligado a abandonar un vuelo de American Airlines con destino a Miami.

Un video grabado por pasajeros muestra el instante en que el piloto le ordena: “Desembarque de mi avión”, cita Revista Glamour.

Un conflicto que comenzó con un bolso

El altercado empezó cuando un pasajero se quejó por el espacio que ocupaba el equipaje de mano de ‘El Puma’.

La exmanager Beatriz Parga explicó a Noticias Telemundo, citada por Milenio, que dentro del bolso el cantante llevaba su medicación vital.

Ese maletín contenía los fármacos que necesita tras su doble trasplante pulmonar de 2017. La tripulación intervino y la discusión se intensificó, según la versión señalada por Revista Glamour.

“No me siento bien”, dijo en plena tensión

En medio del malestar, Rodríguez habló por teléfono intentando mantenerse calmado. “No me siento bien, de parte de la tripulación no me dejan estar aquí”, según recoge Milenio.

Finalmente, el intérprete de El Pavo Real descendió del avión en medio de la mirada de los pasajeros. En un comunicado publicado en su Instagram, ‘El Puma’ afirmó que se sintió humillado y exigió disculpas públicas a la aerolínea.

Un artista que vive con cuidados extremos

El cantante ha debido extremar precauciones desde el trasplante que le salvó la vida. En una entrevista mencionada por La Nación, recordó que vive bajo estrictas rutinas de medicación y alimentación.

Rodríguez padece fibrosis pulmonar desde hace años, condición que volvió aún más sensible la situación vivida en el avión.

Su salud vulnerable hace que cada procedimiento o malentendido pueda resultar crítico.