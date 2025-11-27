Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de septiembre de 2026

José Luis Rodríguez volvió a ser noticia por un incidente en un vuelo en Ecuador.

Un video viral mostró el momento en que un piloto le pidió abandonar el avión.

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El conflicto ocurrió cuando viajaba a Miami tras su Gracias Tour.

Más allá del incidente, muchos lectores se preguntan algo básico: ¿por qué le dicen “El Puma” a José Luis Rodríguez? A continuación, la historia completa.

¿Por qué le dicen ‘El Puma’?

José Luis Rodríguez recibió el apodo de ‘El Puma’ en televisión. Así lo recoge un artículo de Caras.

El nombre nació en una telenovela venezolana. La producción fue emitida por Venevisión.

Delia Fiallo escribió la historia original de esa telenovela. Su guion definió el origen del apodo.

El personaje que lo cambió todo

En 1974 debutó ‘Una muchacha llamada Milagros‘.

Rodríguez interpretó a Omar Contreras. Ese papel marcó su trayectoria profesional.

El personaje era solitario y salvaje. Venevisión lo mostraba viviendo aislado.

Inspiración directa de Sandro

Fiallo tomó la inspiración de una canción de Sandro llamada Mi amigo el Puma.

La canción inspiró la personalidad. Forjó el carácter fuerte del rol.

Rodríguez admiraba profundamente a Sandro. Él dijo que Sandro era “el verdadero Puma”.

El simbolismo del colmillo

En la trama ocurre una tragedia personal. Eso explica su soledad profunda.

El personaje mata un puma en defensa propia. Ese detalle lo destaca Venevisión.

Luego cuelga un colmillo en su cuello. Así adopta oficialmente el apodo en la historia.

Un nombre que cruzó pantallas

La novela tuvo éxito internacional. El apodo pasó al cantante real.

Rodríguez lo mantuvo como identidad.

Se consolidó en su carrera musical. Lo ha usado durante más de cincuenta años.

Una marca artística imborrable

El apodo reforzó su imagen masculina, dice Caras. Posteriormente vinieron éxitos románticos.

Entre ellos Dueño de nada. También brilló con canciones emblemáticas como Voy a perder la cabeza.

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