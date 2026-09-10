Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Ecuador venció a Bolivia en el Mundial de Comidas de Ibai Llanos y avanzó a la semifinal.

El tradicional encebollado de Ecuador logró su clasificación a la semifinal del Mundial de Comidas de Ibai Llanos tras vencer en votaciones al pique macho de Bolivia.

La confirmación de los resultados fue anunciada por el streamer español Ibai Llanos, quien detalló que el certamen contabilizó un total de 12,7 millones de votos en todas sus plataformas.

¿Qué es el Mundial de Comidas?

El Mundial de Comidas es un torneo digital de gastronomía donde los usuarios eligen sus platillos favoritos mediante las redes sociales.

La competencia reúne a representaciones culinarias de varios países bajo la organización de Ibai Llanos en TikTok, Instagram y YouTube.

En 2025, cuando competía el bolón de verde en representación de Ecuador, hasta una exactriz de cine para adultos apoyó la gastronomía nacional, puedes ver esa información en Sasha Grey sabe sobre el bolón ecuatoriano y dejó un mensaje a Ibai Llanos.

¿A quién se enfrentará Ecuador?

El encebollado de Ecuador ganó tras conseguir 1.402.000 votos, superando al pique macho de Bolivia que obtuvo 1.082.000 votos.

En la siguiente etapa, Ecuador competirá directamente contra el pabellón criollo de Venezuela para definir a uno de los finalistas del certamen.

El encebollado lleva a Ecuador a las semifinales del Mundial de Comidas de Ibai Llanos.

Resultados y países clasificados a las semifinales

El cuadro de eliminación para las semifinales quedó conformado por los enfrentamientos entre el ceviche de Perú contra el asado de Argentina, y el pabellón criollo de Venezuela contra el encebollado de Ecuador.

Los cuatro platos aseguraron su lugar en la siguiente ronda tras superar a sus respectivos rivales en los cuartos de final.

¿Cómo votar en el Mundial de Comidas?

Los usuarios pueden emitir su voto a través de las cuentas oficiales de Ibai Llanos en Instagram, TikTok y YouTube durante las fechas habilitadas.

Las votaciones definirán al ganador de cada llave para determinar qué gastronomía se coronará campeona del torneo internacional.

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