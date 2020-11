La ecuatoriana-estadounidense Karla Cornejo Villavicencio fue finalista del National Book Awards 2020

Con ‘The undocumented americans’ (Los estadounidenses indocumentados), la ecuatoriana-estadounidense Karla Cornejo Villavicencio se convirtió en la primera inmigrante indocumentada en aparecer como finalista de los National Book Awards.

Su libro, publicado por la editorial Penguin Random House, estuvo entre los cinco finalistas de la categoría de no ficción.



La publicación es una mezcla de memorias personales y testimonios sobre la vida de trabajadores indocumentados en varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Michigan, Nueva York y Miami. Comenzó a escribirlo pocos días después de que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.



El libro está dedicado a Claudia Gómez González, inmigrante indocumentada que fue asesinada, en 2018, por agentes fronterizos, poco después de cruzar la frontera mexicana.



En una entrevista concedida a CCN en Español señaló que decidió escribir ‘The undocumented americans’ porque había leído muchos libros que sentía que no representaban bien a los migrantes y que estaban llenos de caricaturas y de clichés.



“Elegí escribir para inmigrantes. Elegí escribir para personas de color. Espero que los inmigrantes y los hijo de inmigrantes se sientan inspirados por estas historias, para crear su propio arte”.

Cornejo nació en 1989, en Ecuador. Llegó a Estados Unidos cuando tenía cinco años. Durante sus primeros años de infancia vivió, junto a sus padres, en un barrio de Queens, en Nueva York.



En 2011 se convirtió en una de las primeras inmigrantes indocumentadas que se graduó de Harvard.



En 2010, cuando cursaba su último año en la universidad, y antes de que se estableciera el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), escribió el ensayo ‘Soy una inmigrante ilegal en Harvard’. El texto fue publicado, de forma anónima, en el 'Daily Beast'.



También ha escrito para medios como The Atlantic, Elle, Glamour, The New Republic, The New York Times y Vogue.



En la actualidad es candidata a doctora por la Universidad de Yale. Desde octubre de 2020 ya no es residente indocumentada. Obtuvo la Tarjeta de Residencia y se estableció en New Haven, Connecticut.



Sin embargo, al final de la entrevista con CCN, explicó que sus padres, que migraron a Estados Unidos cuando ella tenía 18 meses, y otras personas de su familia todavía son indocumentados.



Entre las nuevas distinciones que ha recibido el libro está su inclusión en la ‘100 Notable Books of 2020’, la lista de los mejores libros del año publicada por The New York Times Book Review.