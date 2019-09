LEA TAMBIÉN

Ecuador invertirá USD 16 millones en fase II de gestión patrimonial que desarrollan los 102 gobiernos autónomos descentralizados municipales del país andino, informó este jueves 12 de septiembre de 2019 el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP).

Esa institución, junto con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE) presentan hoy el Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial Fase II.



Dicho programa invertirá USD 16 millones mediante créditos y asignaciones no reembolsables, en proyectos integrales de preservación, conservación, recuperación, rehabilitación, uso y dinamización del patrimonio cultural de 102 Gobiernos Autónomos.



La segunda fase del 'Programa de Financiamiento para la Gestión Patrimonial' comprende tres componentes: Pre inversión, Inversión y Fortalecimiento institucional.



Con recursos no reembolsables, la fase de pre inversión financiará un estudio para la rehabilitación arquitectónica del inmueble patrimonial, ubicado en la ciudad andina de Cuenca (sur), de propiedad del Núcleo de la provincia de Azuay de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por un monto de USD 150 000.



Para la etapa de Inversión, se dio prioridad a doce proyectos que culminaron la etapa de pre inversión realizada en la fase I del Programa.



Estos deberán cumplir con los requisitos exigibles por el BDE, a través de su Reglamento General de Operaciones de Crédito y otra normativa aplicable con un fondo no reembolsable de entre el 20 por ciento al 30 por ciento.

Finalmente, el componente de Fortalecimiento institucional comprende la elaboración o actualización del inventario, modelo y/o plan de gestión, elaboración de ordenanzas municipales para la Gestión del Patrimonio Cultural, de acuerdo a las necesidades de los gobiernos autónomos descentralizados Municipales.



Los recursos se canalizarán mediante la concesión de operaciones de crédito no reembolsables que cubrirá a 91 municipios del país.

El Ministerio de Cultura y Patrimonio, en coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Cultura, BDE y los GADS Municipales, salvaguarda el patrimonio cultural nacional "entendido como el conjunto dinámico, integrador y representativo de bienes y prácticas sociales, creadas, mantenidas, transmitidas y reconocidas por la sociedad", indicó en un comunicado.