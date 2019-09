Documentales que visibilizan la problemática de la desaparición se proyectarán en Flacso Cine

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No se cansan. Los familiares de las personas desaparecidas en Ecuador han encontrado en las calles una vía de resistencia. Pero, además, escarban en la memoria como una barrera ante el olvido. Sus luchas fueron llevadas al cine documental en cinco producciones que serán proyectadas a las 17:30 de este jueves 5 de septiembre y el sábado 7 de septiembre en Flacso Cine (San Salvador y Pradera).

El ciclo de cine documental, La memoria no desaparece, presentará este jueves tres trabajos que plantean una radiografía de tres casos emblemáticos de desaparición en Ecuador sin resolución.



El documental corto ‘Michelle, hasta encontrarte’ de la cineasta Estefanía Donoso crea un relato visual sobre la esencia de Michelle Montenegro, la joven activista por la defensa de los grupos vulnerables y profesora de 26 años, que desapareció la mañana del martes 5 de junio del 2018. Ella -que solía acompañar la lucha de los familiares que buscan a sus desaparecidos- se estaba recuperando de un trasplante de córnea, por eso tenía un parche de gasa y esparadrapo en uno de sus ojos.

Ese día, Michelle -junto con su familia- fue a un chequeo en un hospital público en Quito. A las 12:00 regresó a su casa, en el sector La Armenia, en el valle de Los Chillos. Su madre Valeria salió a la tienda y cuando regresó, después de 10 minutos, su hija ya no estaba.



El estreno de la producción audiovisual es especial para la familia de Michelle. Este 5 de septiembre se cumplen 15 meses sin respuestas o rastros sobre el paradero de la defensora de derechos.

El camino de Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, quien fue desaparecida y asesinada por el pastor Jonathan C., también fue documentado en ‘Mi vida por encontrarte’, de la cineasta Karol Simbaña. En la voz de la madre, el documental retrata la lucha de Rodríguez para hacerle frente a la Justicia ecuatoriana desde el 2012.



‘Te buscaré’, del cineasta Johny Obando, aborda uno de los casos que más ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana: la desaparición de David Romo. El joven desapareció el 13 de mayo del 2013 en circunstancias que no han podido ser determinadas por la justicia ecuatoriana. Ha sido Alexandra Córdova, su madre, quien se ha plantado frente al Estado para exigir que el caso se investigue con celeridad y que se tipifique como una desaparición forzada, una figura legal que no ha sido incorporada en el Código Orgánico Integral Penal.



El sábado 7 de septiembre, se proyectará ‘Minka de la Memoria’ (2015) de Luis Cintora y ‘Guerrero’ del cineasta Ludovic Bonleux (2017). Las dos producciones también exploran la problemática de la desaparición forzada en

El ciclo documental es impulsado por los colectivos Contrapique, el Comite de lucha contra la violencia desapariciones y feminicidios (Covidefem)y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec) con el apoyo de la carrera de Antropología Visual y el Cine Club Mal de Ojo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.