Presentan pequeño dinosaurio carnívoro con alas hallado en Argentina

Paleontólogos argentinos dieron a conocer el hallazgo en la Patagonia de una nueva especie de dinosaurio de 90 millones de años de antigüedad con patas similares a un raptor y alas, que podría revelar datos sobre la evolución y surgimiento de las aves.

Los restos fósiles del animal, que no superaba el metro y medio de longitud, fueron encontrados en un yacimiento de la provincia argentina de Río Negro, a unos 1 100 km al sur de Buenos Aires, informó la agencia de divulgación científica de la Universidad de La Matanza CTyS.



Se trata de una nueva especie, que bautizaron Overoraptor chimentoi, perteneciente al grupo de dinosaurios carnívoros denominados paravianos, explicó Matías Motta, del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales.



En 2013 realizaron el primer hallazgo y luego, en una segunda campaña, en 2018 encontraron más restos.



“Este animal poseía una garra muy afilada en el dedo índice de su pie, la cual seguramente le servía para atacar a sus presas, y tenía una pata alargada y grácil, lo que indica que era un animal corredor”, indicó Motta, autor principal del estudio publicado en la revista The Science of Nature.



Según Motta, “este animal resultó pertenecer a un nuevo grupo de dinosaurios del Hemisferio Sur; seguramente era rápido, ágil y, como todos sus parientes, sería carnívoro”.



Los investigadores se sorprendieron porque las patas parecían las de un raptor, pero sus miembros superiores eran muy largos y robustos, parecidos a los de las aves modernas, explicaron.



“En la segunda campaña, pudimos encontrar más elementos óseos, incluyendo parte del brazo o ala de este animal, ya que no sabíamos cómo llamarla en este momento, incluyendo la ulna, los metacarpos, varias vértebras de la cola, el pie casi completo, parte de la cadera, todos huesos que nos dan información anatómica muy novedosa”, precisó el paleontólogo Federico Brissón Egli,



Hasta este hallazgo, todos los dinosaurios carnívoros con aspecto de aves que se conocían de la Patagonia pertenecían al grupo de los unenlágidos, eran ágiles y caminaban en las patas traseras.



“Al contrario de lo que asumimos en un comienzo, el Overoraptor no es integrante de la familia de los unenlágidos, sino de otro grupo que incluye a una especie de Madagascar llamada Rahonavis”, explicó el paleontólogo Fernando Novas.

El nombre de Overaptor chimentoi hace referencia al color overo, con manchas oscuras, con el cual sus fósiles han sido preservados, y al paleontólogo Nicolás Chimento quien hizo el descubrimiento en 2013.