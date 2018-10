Este pequeño encontró USD 630 y no descansó hasta encontrar al dueño

LEA TAMBIÉN

Agustín es un niño argentino de nueve años, originario de La Carlota en la provincia de Córdoba. Hace unos días, el pequeño encontró en la calle una billetera con un poco más de USD 630. Él viene de una familia humilde y grande, con cinco hermanos. Aun así, Agustín prefirió no quedarse con el dinero.

“Cuando Agustín llegó a casa con la billetera lloraba porque se pensó que nosotros no la íbamos a devolver”, relató su madre Verónica al diario argentino Clarín. “Nosotros no sabíamos en un principio qué había pasado. Tenía la billetera en la mochila. Y al rato dijo, ‘Mira, mami, lo que encontré, pero no nos vamos a quedar con la plata”, agregó.



Al ver esto, su familia se propuso encontrar al dueño del dinero. Al hombre se le había caído la billetera en la calle después de que la había sacado y luego había intentado guardarla nuevamente, sin darse cuenta de que la había botado, asegura el diario Los Andes.



A Agustín, la Policía Departamental de La Carlota le hizo un homenaje en la escuela una vez que lograron hallar a quien había perdido el dinero. Recibió, junto a sus compañeros y profesores, un agasajo que incluyó una bicicleta como regalo y una ayuda económica de USD 400 que su madre destinará para un horno con el cual podrá hornear pan casero para venderlo en su localidad.



La maestra de Agustín, Estela Langone, se mostró muy contenta por el reconocimiento que recibió el niño. “Es un nene bueno, sencillo, compañero, se esmera por hacer sus tareas. Le gusta mucho jugar al fútbol, por ahí tengo que salir a buscarlo”, dijo en declaraciones a Clarín.