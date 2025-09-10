Diego Boneta compartió en sus redes sociales fotografías que dejaron boquiabiertos a sus seguidores. En ellas, luce idéntico a Fidel Castro, con barba tupida, sombrero, cigarro y uniforme militar.

La transformación sorprendió y alegró a los fans del actor. Muchos recordaron su aclamada interpretación de Luis Miguel en la serie biográfica y esperan con entusiasmo su próximo trabajo.

La razón detrás de este cambio impactante de look alegra a los seguidores del actor, ya que se trata de la participación del actor mexicano en ‘Killing Castro’, una película sobre el comandante y un momento clave de la Guerra Fría.

Un proyecto desafiante para Diego Boneta

El actor mexicano escribió en Instagram: “Realmente uno de los proyectos más desafiantes y gratificantes hasta la fecha como actor. ¡Qué honor producir esta película con un equipo tan increíble! Gracias”.

La cinta está dirigida por Eif Rivera y revive la histórica reunión de Fidel Castro con Malcolm X en el Hotel Theresa de Harlem, Nueva York, en 1960.

Este encuentro ocurrió durante la primera visita de Castro a Estados Unidos tras tomar el poder en Cuba.

La historia muestra cómo Castro llega a Nueva York para su primer discurso ante la ONU tras la Revolución Cubana, y conoce a Malcolm X, quien lo hospeda en el Hotel Theresa ante la hostilidad de su alojamiento original. Paralelamente, un agente novato del FBI, inicialmente investigando al líder cubano, cambia su misión para protegerlo del atentado.

Elenco de ‘Killing Castro’

‘Killing Castro’ cuenta con un reparto internacional destacado. Entre ellos están Al Pacino, Kendrick Sampson como Malcolm X, Diego Calva como Che Guevara y Xolo Maridueña.

La producción comenzó en 2024 y se filmó en Newark, Nueva Jersey. Su estreno mundial es en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) 2025 que se celebra hasta el 14 de septiembre.

Aunque aún no hay tráiler oficial, Boneta compartió imágenes del detrás de cámaras en Nueva Jersey, mostrando su preparación con símbolos históricos que lo ayudan a meterse en el personaje. Durante el TIFF 2025 se liberaron las primeras imágenes de la cinta. Aún no hay fecha de estreno en cines ni en streaming.

Fotos: Instagram de Diego Boneta

