La miniserie surcoreana ‘Bon appétit, majestad’ se ha convertido en un fenómeno televisivo del 2025. Desde su estreno el 23 de agosto de 2025, está en el top de series en Netflix Ecuador.

La serie combina romance, drama histórico y gastronomía. Esta mezcla ha atrapado a espectadores latinoamericanos y del mundo.

Viaje en el tiempo

Lee Chae Min interpreta al Rey Lee Heon y Soy Yoon-ah a Yeon Ji-yeong.

La historia sigue a Yeon Ji-yeong, una chef talentosa que ganó concursos en Francia. Misteriosamente, viaja al pasado, a la dinastía Joseon en Corea.

En ese contexto histórico, debe ganarse la vida y conquistar el paladar del rey Lee Heon. Este monarca despótico tiene gustos culinarios exigentes.

Cocina y creatividad

Ji-yeong fusiona técnicas modernas y tradiciones ancestrales. Sus platos cautivan y desafían a la corte real.

La química entre Im Yoon-ah y Lee Chae-min ha recibido elogios de críticos y fans. Además, la serie explora intrigas palaciegas y luchas personales.

Producción y duración

‘Bon appétit, majestad’ tiene 6 episodios. Su producción combina escenarios históricos con escenas gastronómicas detalladas.

La serie ha revitalizado el interés por los dramas históricos con elementos contemporáneos. También destaca la cultura culinaria, un gancho potente para audiencias globales.

Para quienes buscan sabor, historia y pasión, este título es una delicia. Es una invitación cautivadora al viaje en el tiempo y al amor a través de la gastronomía.

Tráiler de ‘Bon appétit, majestad’

