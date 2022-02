Los gatos celebrarán su día internacional como ‘amos’ de Internet

Redacción Elcomercio.com (I)

Mañana, 20 de febrero del 2022, se celebra el Día Internacional del Gato. Este año, el “agasajo” a los felinos llega acompañado de una realidad irrefutable: los gatos han logrado posicionar su imagen no solo en la cultura popular, sino también en las redes sociales.

Hay cifras que demuestran esta tendencia: los gatos constituyen el 15% de los contenidos web por sí solos; en países como Estados Unidos se comparten a diario 3,8 millones de videos y fotos de estos animales.

Los casos más sorprendentes son el de los felinos que tienen sus propias cuentas en redes sociales con millones de seguidores; uno de ellos es Lulu, una gata que cuenta con 40 mil seguidores en Instagram.

Su historia es parte del ensayo “The Lion in the Living Room: How House Cats Tamed Us and Too Over the World”escrito por Abigail Tucker. En una adaptación de este texto, publicada en ‘The New York Times’ la escritora cuenta que las publicaciones más populares de gatos obtienen casi el cuádruple del tráfico de los perros con más clics.

“Su éxito virtual -dice- se origina en su biología real. Los gatos son solitarios, hipercarnívoros, asociales y hechos para una sola cosa: comer carne”.

Entre las celebridades que han nacido de esta “gatomanía” en redes sociales están Lil Bub, la caricatura Nyan Cat, la japonesa Maru The Cat, Nora the Piano Cat y la difunta Grumpy Cat, por mencionar solo a algunas.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Gato?

El Día Internacional del Gato tiene un origen particular. Se lo celebra para recordar a Socks, un pequeño felino blanco y negro, que cobró relevancia en la Casa Blanca. El animal era la mascota preferida de la familia de Bill Clinton, durante su presidencia que se inició en 1993.

Chelsea, hija de Clinton, decidió adoptarlo para sacarlo de las calles. Después de su muerte, como un homenaje a su memoria, la fecha quedó instaurada como un recordatorio sobre el cuidado responsable a estos animales.

Lugares para festejar el Día Internacional del Gato en Quito

En la capital hay varios espacios dedicados a los amantes de los gatos. Entre ellos están Tres Gatos, una cafetería librería, ubicada entre las calles Tamayo y Veintimilla; un lugar donde no hay gatos, pero sí un ambiente gatuno.

También están los ‘cat coffee’ Maneki y Gatorium. El primero funciona en el edificio Centrum (Inglaterra y República) y el segundo en el barrio La Floresta (Barcelona y Pontevedra); estos tres espacios también atienden los domingos.