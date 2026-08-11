¿Cuánto mide el cabello más largo del mundo? Renu Dhariyal fijó récord

La ciudadana india Renu Dhariyal obtuvo el Récord Guinness como la mujer viva con el cabello más largo del mundo.

La marca de la melena alcanzó los 271,50 centímetros de longitud, según confirmó la organización tras verificar la medición en Haldwani, Uttarakhand.

Este registro superó la marca previa de la ucraniana Aliia Nasyrova, quien ostentaba 257,33 centímetros.

Para entender el impacto de estas marcas mundiales, también hemos analizado en detalle la evolución e historia del célebre libro de marcas mundiales.

✂️ El origen de una melena histórica ganadora de un Récord Guinness

Renu Dhariyal no corta su cabellera desde el año 2015. Según detalló La Prensa Gráfica, la decisión responde a tradiciones culturales de la India, donde el pelo largo simboliza belleza.

La medición oficial dejó a su melena a solo 0,5 centímetros de la estatura de Robert Wadlow, registrado como el hombre más alto de la historia con 2,72 metros.

Este tipo de hazañas extraordinarias recuerda a otras figuras emblemáticas; si quieres profundizar en historias de longevidad y marcas, te recomendamos leer sobre la veterana de guerra que falleció tras conquistar 16 marcas mundiales.

🧴 Cuidado natural sin químicos

¿Cómo mantiene su cabello la poseedora del Récord Guinness? La creadora de contenido explicó, citada por Quinta Fuerza, que prescinde de productos químicos agresivos.

Su rutina se basa en aceites de coco, sésamo y amla, además de preparaciones caseras que comparte en su canal de YouTube. Lavar y desenredar su cabellera requiere varias horas de trabajo.

Renu Dhariyal (India) has the longest hair in the world! 🩷



She has claimed the record for longest hair on a living person (female).



Her stunning raven tresses measure an unbelievable 271.50 cm (8 ft 10 in) long. pic.twitter.com/N8FeWdUGP0 — Guinness World Records (@GWR) August 7, 2026

🌍 Proyección para Uttarakhand

El reconocimiento internacional busca impulsar la visibilidad de la región situada junto al Himalaya.

La poseedora de la marca aprovecha la atención de los medios para difundir la cultura local y promover el cuidado personal tradicional en redes sociales.

El alcance de estas distinciones se extiende al ámbito cultural y musical; para conocer más sobre este aspecto en el entretenimiento, puedes consultar el logro del artista Feid en la industria urbana.

Este concepto se complementa con el reconocimiento histórico obtenido por Shakira y Bizarrap tras sus éxitos mundiales.

La evaluación de sus rutinas y publicaciones continuará en sus plataformas digitales mientras su comunidad celebra el logro internacional.

Récords Guinness; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué es un Récord Guinness y cómo se define este título? Un Récord Guinness es un reconocimiento oficial otorgado por la organización Guinness World Records para certificar un logro extraordinario. Esta marca mundial puede ser alcanzada por personas, animales, objetos o eventos que cumplan con criterios estricta y previamente verificados. ❓ ¿Cómo solicitar o registrar un nuevo récord en Guinness World Records? Cualquier persona puede registrar un récord creando una cuenta en el sitio web oficial de Guinness World Records y enviando una propuesta detallada. Tras la aprobación inicial de la solicitud, la organización envía el reglamento específico que se debe seguir minuciosamente durante la prueba. ❓ ¿Cuáles son los requisitos obligatorios para validar un Récord Guinness? Para ser oficial, el récord debe ser medible, cuantificable, rompible, verificable y totalmente estándar. Además, la prueba requiere presentarse con evidencias contundentes, como grabaciones en video sin interrupciones, fotografías claras y testimonios firmados por expertos o testigos independientes. ❓ ¿Cuánto dinero paga la organización Guinness por romper un récord mundial? Guinness World Records no paga ningún tipo de recompensa económica ni estipendio a quienes rompen o establecen una marca. La organización únicamente otorga el reconocimiento oficial, la inclusión en su base de datos global y un certificado en papel que acredita la hazaña.

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