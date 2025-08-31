La veterana de la II Guerra Mundial María Koltakova, conocida como la ‘abuela de hierro’ por batir 16 récord Guinness murió hoy, domingo 31 de agosto, a los 104 años. Así lo informó el gobernador de la región rusa de Voronezh, Alexandr Gúsev.

“Cuando nos abandona una persona como esta, todo el planeta se torna más pobre. María Koltakova era una personalidad legendaria”, escribió en su cuenta de Telegram. El gobernador recordó que la veterana participó “heroicamente en la Gran Guerra Patria, defendió Voronezh”.

“Su carácter combativo no le permitía estar al margen de todos los sucesos importantes de los tiempos de paz. Incluso a la edad más avanzada demostraba de qué es capaz una persona empeñada en lograr su objetivo”, añadió.

Koltakova se sumó al Ejército Rojo como voluntaria en 1942, donde sirvió en un batallón sanitario.

Durante la guerra rescató del campo de batalla a más de 300 soldados heridos. A 60 kilómetros de Berlín fue herida y el fin de la guerra le sorprendió en Praga.

“Comparto mi pesar con miles de residentes de Bélgorod y Voronezh. Me inclino ante usted, María”, zanjó Gúsev.

La ‘abuela de hierro’ practicó más de 90 años deportes extremos

Desde 2015 la veterana logró inscribir 16 récord en el Libro de Récords de Rusia con vuelos en delta planeadores, buceo, pilotaje de diversos aviones, saltos en paracaídas. Practicó más de 90 años deportes extremos como paracaidismo y vuelo en globo.

A sus 99 años se convirtió en la persona más mayor en ponerse en frente de los mandos de un caza de combate. Su instructor de vuelo, el teniente coronel Andréi Diachenko, quedó sorprendido de las habilidades de María. Tanto que la animó a realizar algunas acrobacias aéreas.

“No quería soltar el control”, explicó. Al ser preguntada por la experiencia, la ‘abuela de hierro’ aseguró que había disfrutado de lo lindo con el vuelo y que no le resultó nada difícil el manejo del simulador de avión SU-34. Esta no es la única hazaña que ha realizado últimamente, también se ha atrevido a pilotar un tanque T-72 B3.