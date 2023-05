¿Qué es sapiosexual?

La sapiosexualidad es un tipo de atracción que se centra en las cualidades intelectuales que portan los seres humanos. Foto: Freepik

Redacción Elcomercio.com

Desde el miércoles 3 de mayo se ha viralizado el término sapiosexual, una expresión que se relaciona al atractivo de las personas.

Además, de ser una palabra que se ha popularizado en México debido a que utilizó el actor Marco Antonio Regil durante una entrevista y los usuarios de las redes sociales no han dejado de hablar de ellos.

Se sabe que cuando nos atrae una persona solemos ver su físico, pero en la sapiosexualidad se aleja los estereotipos en relación a cómo lucen las personas.

¿Qué es la sapiosexualidad?

La sapiosexualidad es un tipo de atracción que se centra en las cualidades intelectuales que portan los seres humanos, también corresponde a un neologismo que se ha utilizado en el español para definir la atracción sexual por la inteligencia que porta una persona.

El actor Regil dijo “Sapio es de mente y sexual. O sea a mí me excita una conversación inteligente y consciente, a mí me gustan las mujeres conscientes y me gustan los amigos conscientes, incluso me gusta compartir con gente consciente”, agregó.

Principales cualidades de la sapiosexualidad

Atracción por la inteligencia

Atracción genuina

Se suele buscar pareja con altos niveles de inteligencia.

Se ignora todo lo relacionado con la belleza, edad o sexo.

Desde hace más de una década no se le conoce ninguna novia al artista Regil, aunque en su historial amoroso hay mujeres como Adamari López, Silvia Salgado y Laura Elizondo.

