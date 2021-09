‘El gato volador’ que cayó de la tarima de un estadio y sobrevivió

Dice el lema popular que los gatos tienen nueve vidas. No se sabe si el gato que protagoniza esta historia tiene tantas. Pero por lo menos dos vidas, sí.

El pasado domingo 12 de septiembre, se viralizaron varios videos en un estadio de fútbol americano en Miami, Florida (Estados Unidos).

Desde varios ángulos, se podía ver la desesperación del público por un mismo suceso. Un gato se encontraba colgando en una malla de la tarima del estadio, a una gran altura.

. @CanesFootball fans are live savers! Literally! And @canesvoice can give play by play to just about anything.

