El crucero más grande zarpará en enero de 2024

El crucero más grande del mundo, conocido como Icon of the Seas, zarpará el próximo año y prepara una inauguración al estilo del Titanic.

Esta cuenta con 20 cubiertas y siete piletas de natación, además, promete brindar a los viajeros una experiencia inolvidable con el parque acuático, casino y la pista de hielo.

La embarcación recorrerá todo el Caribe a partir de enero de 2024 y la empresa Royal Caribbean estará detrás de la organización.

El valor de los pasajes para viajar en el Icon of the Seas varía en función del camarote que se ocupe. Los precios van desde los USD 2 100 dólares hasta los USD 4 000 por persona. El crucero partirá desde Miami y recorrerá los siguientes puntos:BasseterreSt MaartenIslas VírgenesCozumelPuerto Costa MayaRoatán

La embarcación tiene capacidad para 5 600 personas, sin contar a ningún miembro de la tripulación. Por ejemplo, en las primeras tres cubiertas existen 140 camarotes. Algunas de las habitaciones cuentan con un tobogán que conecta con el parque acuático para los más pequeños.

Los ocho días con los que los usuarios cuentan en el crucero parecen quedarse cortos ante la gran cantidad de actividades que se pueden realizar a bordo. Desde karaoke hasta teatros son solo unas cuantas de los lugares que se pueden visitar dentro de la embarcación.

The biggest cruise ship ever built passes first round of sea trials https://t.co/ssD1LztCWL