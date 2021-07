Cadena de televisión surcoreana se disculpa por usar imágenes inapropiadas en apertura de Juegos Olímpicos

Una cadena de televisión surcoreana se disculpó por haber utilizado imágenes y leyendas inapropiadas para describir países durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio el viernes, 23 de julio del 2021.

La cadena MBC utilizó imágenes de pizza para describir a Italia, disturbios políticos para Haití, Chernóbil para Ucrania y salmón para Noruega, cuando los atletas de esos países entraron en el estadio para el desfile de apertura.

En los subtítulos que se retransmitieron durante la ceremonia, la cadena se refirió a las Islas Marshall como “un antiguo centro de pruebas nucleares de Estados Unidos”, y a Siria como el país que tiene “una guerra civil desde hace 10 años”.

MBC has issued apology: "In today's Opening Ceremony broadcast, inappropriate photos were used when introducing countries like Ukraine and Haiti. Also, inappropriate photos and subtitles were used for other countries. We apologise to the viewers of Ukraine and other countries." pic.twitter.com/KQtk5eMW7K