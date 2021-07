Un plato de papas cocinadas con queso espera a Richard Carapaz, a su regreso de Tokio

Washington Benalcázar

Ana Montenegro y Antonio Carapaz, los padres de Richard, no durmieron la noche de este viernes, 23 de julio del 2021. Amanecieron viendo atentos la actuación de su hijo en los Juegos Olímpicos de Tokio, a través de la televisión que tienen instalada en la sala de su casa, ubicada en el sector de La Playa, en el cantón Tulcán, en el nororiente de la provincia del Carchi.

La madre no se cansaba de mover su mano derecha en forma de cruz, cada vez que veía a su vástago en la pantalla. “Le pedía a Dios que me lo cuide. Que así no gane, regrese sano, como salió de casa”. Así explica doña Anita, que lloró de emoción al ver su hijo cuando recibía la medalla de oro, por haber cruzado primero la meta en la competencia de ciclismo de ruta.

Cuando regrese a casa le esperaré con un plato de papas cocinadas con cáscara y queso. Ese es su comida preferida, especialmente cuando las papas están recién cosechadas, revela la progenitora.

Pasadas las 03:00 de este sábado 24 de julio, cuando se conoció la hazaña de Richie, los vecinos se acercaron a la casa de los padres de la ‘Locomotora del Carchi’, para felicitarlos por la actuación de su hijo.

Freddy Burbano, uno de los amigos del pedalista, tampoco pudo dormir. Estuvo siguiendo la carreta por televisión junto a su esposa e hijo. Igual que otros ecuatorianos se le fueron las lágrimas cuando Richie cruzó la meta, tras escaparse del pelotón. No podía creer que su amigo de la infancia le esté dando esta alegría al Ecuador.

Posted by Alcaldía Tulcán on Saturday, July 24, 2021

Burbano salió de su casa, en La Playa, y se encontró con otros amigos. En cuestión de minutos se embarcaron en varios carros y se movilizaron a la ciudad de Tulcán, ubicada a 35 kilómetros. Ahí se reunieron con otros admiradores de Carapaz y formaron una caravana de vehículos que circuló por las calles del centro de la urbe, sonando los pitos.

Pero, los tulcaneños devolvieron hoy la visita. En los exteriores de la casa de los padres de Richie se armó la fiesta, con la banda del Municipio de Tulcán. Entre los visitantes estuvo el alcalde Cristian Benavides.

El burgomaestre espera que este triunfo sirva para que el Gobierno Nacional apoye a los deportistas del Carchi. Comentó que Carapaz, Jonathan Caicedo y varios clubes tienen semilleros de pedalistas, que con apoyo pueden llegar lejos.