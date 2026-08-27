Muerte de la artista Yayoi Kusama reactiva mito de la ‘regla de tres’. ¿Qué es?

La artista japonesa Yayoi Kusama falleció el 14 de agosto de 2026 a los 97 años en Tokio, confirmaron sus fundaciones este 27 de agosto.

Su partida impacta al arte contemporáneo y aviva en redes sociales la teoría sobre el deceso consecutivo de celebridades. La muerte de la artista Yayoi Kusama hace cumplir nuevamente la regla de tres.

🎨 ¿Quién fue Yayoi Kusama y cuál es su legado?

Yayoi Kusama fue una figura clave del pop art y el minimalismo mundial.

Nacida en 1929, destacó por sus instalaciones inmersivas Infinity Mirror Rooms y sus característicos patrones de lunares.

Conforme a lo detallado por Indie Hoy, la creadora continuó pintando hasta sus últimos días en un centro psiquiátrico donde residía voluntariamente.

Su obra revolucionó la pintura, la escultura y la performance a escala internacional.

Si deseas profundizar en la trayectoria y el impacto psicodélico de sus obras en la arquitectura y el arte, te invitamos a consultar la propuesta estética de Yayoi Kusama.

Obra de Yayoi Kusama.

🔮 ¿De qué trata la regla de tres tras la muerte de famosos?

La regla de tres es una creencia popular que afirma que las celebridades fallecen en grupos de tres en periodos muy breves.

Este mito volvió a posicionarse tras confirmarse la partida de la cantante Dolly Parton, el actor Tim Curry y la propia Yayoi Kusama.

Para conocer más sobre la trayectoria del emblemático intérprete de Pennywise, puedes revisar el perfil artístico de Tim Curry.

Según reportó El Heraldo, los usuarios en plataformas digitales suelen asociar estas coincidencias de forma inmediata.

La noción sugiere que ante el deceso de un personaje público, ocurrirán dos fallecimientos más.

📉 ¿Cuáles son los antecedentes históricos de este fenómeno?

Esta superstición cobró fuerza masiva en febrero de 1959 tras la tragedia aérea en la que murieron Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper.

El suceso pasó a la historia como el día que murió la música.

Como explicó El Debate, este patrón se repitió en el verano de 2009 con las muertes cercanas de Ed McMahon, Farrah Fawcett y Michael Jackson.

La ciencia señala que este fenómeno responde al sesgo de confirmación del cerebro humano ante eventos aleatorios.

La atención mediática sobre la muerte de Yayoi Kusama mantendrá el debate digital activo durante las próximas semanas.

Artista Yayoi Kusama; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién fue Yayoi Kusama y por qué es tan famosa? Fue una artista japonesa de vanguardia (1929–2026), conocida como la ‘reina de los lunares’, que transformó sus alucinaciones infantiles en un lenguaje visual único con puntos, redes y calabazas. Su fama global creció gracias a instalaciones inmersivas como los Infinity Mirror Rooms y a exposiciones retrospectivas en museos de todo el mundo. ❓ ¿Qué obras o instalaciones de Kusama son las más icónicas? Sus piezas más reconocidas son los Infinity Mirror Rooms, las calabazas amarillas (como la de la isla Naoshima) y series como Dots Obsession y Narcissus Garden. También destacan sus ‘habitaciones de obliteration’, donde el público colorea espacios blancos con puntos.

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