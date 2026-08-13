Tigrillo ecuatoriano, el desayuno tradicional que conquista con cada bocado

El tigrillo es uno de los desayunos más tradicionales y queridos de la gastronomía ecuatoriana. Originario de la Costa, este plato combina plátano verde majado con huevo, queso y, en algunas versiones, chicharrón. Su preparación es sencilla, pero el resultado es sabroso, contundente y perfecto para comenzar el día con energía. A continuación, se detalla la receta para preparar este delicioso plato en casa.

🥚🧀Ingredientes

3 plátanos verdes

3 huevos

150 g de queso fresco desmenuzado

100 g de chicharrón, opcional

1 cebolla blanca o paiteña finamente picada

1 cucharada de mantequilla o aceite

2 cucharadas de leche, opcional

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Cilantro fresco picado al gusto

El plátano verde aporta carbohidratos y fibra, convirtiendo al tigrillo en una opción energética para comenzar el día.

Disfrute un plato sencillo, contundente y lleno de identidad.

👩‍🍳‍🍳Preparación paso a paso

Cocinar los verdes , pelar y cortar en trozos medianos. Cocinar en una olla con agua y una pizca de sal durante 15 a 20 minutos, hasta que estén suaves.

, pelar y cortar en trozos medianos. Cocinar en una olla con agua y una pizca de sal durante 15 a 20 minutos, hasta que estén suaves. Retirar los verdes del agua y, mientras aún están calientes, aplastar con un tenedor o un majador. No es necesario obtener un puré completamente uniforme; algunos trozos pequeños aportan textura.

los verdes del agua y, mientras aún están calientes, aplastar con un tenedor o un majador. No es necesario obtener un puré completamente uniforme; algunos trozos pequeños aportan textura. Calentar la mantequilla o el aceite en una sartén. Añadir la cebolla y sofreír hasta que esté transparente.

la mantequilla o el aceite en una sartén. la cebolla y hasta que esté transparente. Incorporar el huevo. Batir ligeramente los huevos y agregar a la sartén. Remover hasta que comiencen a cuajar.

Batir ligeramente los huevos y agregar a la sartén. Remover hasta que comiencen a cuajar. Incorporar el plátano majado y mezclar bien con el huevo y el refrito.

el plátano majado y mezclar bien con el huevo y el refrito. Agregar el queso fresco y, si desea, el chicharrón previamente cortado en trozos pequeños. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

el queso fresco y, si desea, el chicharrón previamente cortado en trozos pequeños. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Si la preparación está muy seca, añadir las dos cucharadas de leche y remover durante un par de minutos.

Añadir sal y pimienta al gusto. Terminar con cilantro fresco picado y servir caliente.

🍌Valor nutricional

El tigrillo aporta principalmente carbohidratos provenientes del plátano verde y proteínas de los huevos y el queso. Su contenido calórico aumenta cuando se incorpora chicharrón y una mayor cantidad de grasa durante la cocción.

Calorías: 450–550 kcal

Proteínas: 18–22 g

Carbohidratos: 50–60 g

Grasas: 20–25 g

Fibra: 4–6 g

Sodio: 500–700 mg

😋☕¿Con qué acompañar?

El tigrillo combina muy bien con:

Café negro o café pasado.

Ají ecuatoriano.

Aguacate en rodajas.

Curtido de cebolla y tomate.

Jugo natural de naranja o naranjilla.

🥓Consejos para preparar un buen tigrillo

Usar plátanos verdes : son los que proporcionan la textura característica del plato.

: son los que proporcionan la textura característica del plato. Majar el verde caliente : así será más fácil obtener una preparación suave y manejable.

: así será más fácil obtener una preparación suave y manejable. No dejar demasiado seco: unas cucharadas de leche pueden ayudar a conseguir una textura más cremosa.

Probar con queso fresco : aporta sabor y humedad sin dominar el resto de ingredientes.

: aporta sabor y humedad sin dominar el resto de ingredientes. El chicharrón es opcional: puede incorporar para una versión más contundente o dejar fuera para una preparación más ligera.

Servir inmediatamente: el tigrillo se disfruta mejor caliente y recién preparado.

🍽️ El tigrillo demuestra que con ingredientes sencillos se pueden preparar platos llenos de identidad y sabor. Esta receta es una invitación a recuperar los sabores de la cocina ecuatoriana y llevarlos a la mesa, especialmente a la hora del desayuno.

Información detallada sobre recetas