Cría de hipopótamo rescatada de un circo vivirá en zoológico de Nicaragua

Una cría de hipopótamo, el único ejemplar de su tipo en Nicaragua y que fue rescatada de un circo, es a partir de este jueves 5 de septiembre del 2019 el nuevo residente del Zoológico Nacional, situado en la salida sur de Managua.

"Por primera vez en Nicaragua que tenemos un hipopótamo y, por eso, está aquí ella. Y se llama Fátima", dijo el director del Zoológico de Nicaragua, Eduardo Sacasa.

El público podrá conocer a esta cría hembra, de tres años de edad y de 543 kilos de peso, que se mantiene, la mayor parte del tiempo, bajo el agua por timidez y desconocimiento del entorno.

Fátima vivió durante sus tres años de vida en un circo. Los propietarios la dejaron en el zoológico porque no podían alimentarla. Foto: EFE.

Los hipopótamos son una especie con piel gruesa, además de que tienen párpados transparentes y pueden cerrar sus fosas nasales y sus oídos para sumergirse hasta por 20 minutos sin salir a respirar.



Sus ojos, oídos y nariz están alineados para quedar en la superficie mientras el resto de su cuerpo está sumergido.



Fátima, que llegó este miércoles 4 de septiembre al Zoológico Nacional, se encuentra en buen estado de salud, aunque, en ocasiones, se le percibe lloriqueando por el cambio de ambiente, explicó el director de refugio animal.

Fátima se encuentra en buen estado de salud, pero el cambio de ambiente ha causado que llore y se muestre tímida. Foto: EFE.

De acuerdo con Sacasa, el ejemplar no ha sufrido maltrato físico, sin embargo estaba mal alimentado por suministrarle una dieta inadecuada.

Los dueños del circo, cuyo nombre evitó mencionar, criaron a Fátima desde recién nacida y hasta jugaba con infantes cuando se bañaban juntos, señaló Sacasa.



"El circo vio la necesidad de que no lo podían mantener porque comen mucho y entonces se presentó esta oportunidad y no la dejamos ir. Aquí está bien cuidado", indicó el director.

Los hipopótamos pueden cerrar sus fosas nasales y sus oídos para sumergirse hasta por 20 minutos sin salir a respirar. Foto: EFE.

La manutención y atención médica del ejemplar durante toda su estadía en el Zoológico Nacional será costeada por un "padrino oficial", a quien no quiso identificar.



El "padrino" costeará atención médica, acondicionamiento de su espacio y alimentación, bajo la supervisión del zoológico, de acuerdo con la información.



Una cría de hipopótamo, como Fátima, toma al día al menos dos litros de leche, 6,8 kilos de concentrado para equinos, seis sandías y hasta 40 pepinos, entre otras frutas.



Los hipopótamos son la tercera especie de animales terrestres más pesados de la tierra luego del elefante y los rinocerontes, llegan a pesar entre una a tres toneladas y vivir hasta 40 años.

Fátima consume aproximadamente dos litros de leche diarios. Foto: EFE.

Además del ahora cría de hipopótamo, en el zoológico también habitan el tigre de Bengala, el siberiano, jaguar, puma, leones africanos; y de especies pequeñas se encuentran el tigrillo ocelote, tigrillo margay, entre otros.



El Zoológico Nacional, renombrado recientemente como Zoo Nicaragua, mantiene 945 especies en protección, mientras esperan ser liberados.



Un total de 35 personas trabajan en el mantenimiento del centro animal, entre guardaparques, vigilantes, conductores, área administrativa, entre otros.

Al Zoológico Nacional ingresan, en promedio, unas 1 000 personas durante los fines de semana, pagando simbólicamente USD 1 los nicaragüenses y USD 4 los extranjeros.