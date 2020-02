El coronavirus no viaja en los paquetes enviados desde China

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cuando empiezan a registrarse los primeros casos de coronavirus fuera de China, las falsedades sobre este brote vírico siguen propagándose en las redes sociales a toda velocidad con un peligroso efecto secundario: la xenofobia.

Mientras, representantes del país donde se originó el brote, como el responsable de negocios de la embajada china en España, Yao Fei, recuerdan de que "el coronavirus no tiene pasaporte" y el enemigo común es el virus -"no son los chinos"- se están compartiendo decenas de noticias falsas.



Una muestra del creciente alarmismo y rechazo a la comunidad china es la insólita advertencia, que se está extendiendo tanto por el boca a boca como en redes, acerca del peligro de recibir paquetes de AliExpress, el Amazon chino, ya que al abrirlos podríamos contagiarnos de coronavirus.



De hecho, la OMS ha explicado en su guía para luchar contra los mitos que circulan sobre el coronavirus que es seguro abrir paquetes procedentes de China ya que "análisis previos demuestran que los coronavirus no sobreviven durante mucho tiempo en objetos, como cartas o paquetes".



El coronavirus solo se contagia entre seres vivos, ya que necesita hospedarse en un cuerpo vivo para sobrevivir.



En Twitter se está viralizando una publicación con imágenes de un doctor que pierde el conocimiento mientras realiza una intervención en la mesa de operaciones.



El mensaje "Médicos caen mientras operan al coronavirus. La transmisión es inmediata" acompaña a un video que, en realidad, no tiene nada que ver con esta epidemia.

Medicos caen mientras operan al coronavirus. La transmisión es inmediata. pic.twitter.com/s7fagEkZR0 — ANFITRIÓN - RESISTANCE TV (@RSTV_anfitrion) January 31, 2020

En primer lugar, el hipotético escenario de una "operación de coronavirus" es imposible, ya que los virus no se combaten mediante cirugía.



De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha explicado que las infecciones causadas por el nuevo coronavirus no tienen tratamiento específico, aunque sí lo hay para el control de muchos de sus síntomas.



Por otro lado, es cierto que el principal riesgo del coronavirus es su facilidad en el contagio, pero en ningún caso provoca una muerte inmediata.

​

La OMS habla de "un periodo de incubación de entre dos y diez días", por lo que los primeros síntomas, "fiebre, tos y dificultades respiratorias", no aparecen inmediatamente.



Al realizar una búsqueda inversa de estas imágenes que se relacionan erróneamente con el coronavirus, encontramos publicaciones de medios chinos que las atribuyen al episodio de un doctor que se desmayó mientras realizaba una cirugía debido a una hipoglucemia.



Beijing News indica que se trata del doctor Hu Hang, que se desmayó el pasado 17 de enero mientras realizaba una intervención en el Hospital Popular del Condado de Zhenxiong, en la provincia de Yunnan, debido a "una hipoglucemia causada por la fatiga por el trabajo prolongado" de la que se recuperó poco tiempo después.



Se está difundiendo un tuit que afirma que "el organismo mundial que contiene y apoya a las grandes marcas de cruceros" va a prohibir la entrada a ciudadanos "con nacionalidad china" a sus barcos. Se está difundiendo por Twitter, pero no es cierto: en realidad se ha restringido la entrada a cualquier pasajero que haya estado en China continental recientemente, tenga la nacionalidad que tenga.



La Asociación Internacional de Cruceros (CLIA) lo anunciaba el pasado 30 de enero en un comunicado, donde explicaba que prohibía el acceso a sus barcos a "pasajeros o miembros de la tripulación que hayan estado en los últimos catorce días en China continental", como una medida de protección contra el coronavirus y, dicen, siguiendo las recomendaciones de la OMS.

También han modificado o anulado algunas rutas y viajes de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y las compañías Costa Crociere y MSC han cancelado todos los viajes que salían de puertos chinos.