Tres claves para disfrutar más del sexo a solas o en pareja sin obsesionarte con hacerlo perfecto

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

El sexo real es desordenado. Te despeina, te despinta, sudas, hay movimientos torpes, risas, pausas y cosas que simplemente no funcionan. Y eso no significa que algo esté mal.

Por eso, una de las claves para disfrutar más es dejar de buscar esa supuesta experiencia perfecta que te venden todas las pantallas, (TV, cine, compu y celu) y empezar a descubrir qué funciona para ti estando a solas o con alguien.

Para encontrar eso que a ti te sirve o si tienes curiosidad y quieres explorar tu intimidad sin presiones, conocerte a ti mismo es el primer paso.

1. Estimulación y técnicas de confort

Busca siempre la comodidad personal sin expectativas fijas, dice la sexóloga Mafer Serrano. En otras palabras, una pareja puede descubrir que algo que parecía buena idea porque lo vio en una película en realidad resulta incómodo para uno de los dos.

En lugar de intentar hacerlo “porque así debería ser”, pueden detenerse, hablar y buscar otra forma de estar juntos que resulte cómoda para ambos.

Dos personas pueden sentirse nerviosas al principio. En lugar de apresurarse, pueden conversar, darse muestras de cariño y avanzar solamente si los dos se sienten cómodos. Si uno de los dos quiere parar, se para.

Tómate tu tiempo con la previa para lograr una estimulación íntima confortable que incremente la sensibilidad natural.

Busca posiciones cómodas y ángulos que permitan una experiencia profunda que se sienta bien sin causar dolor. Si una determinada posición provoca dolor o incomodidad, no hay que continuar solamente porque se vea “normal” en una película o por complacer.

Una persona puede elegir un juguete diseñado con una forma determinada porque le resulta más cómodo o porque quiere explorar qué sensaciones le agradan.

Lo importante es que no existe un juguete que funcione igual para todos: cada persona tiene preferencias diferentes y siempre debe priorizar la comodidad y la seguridad. Pruébalos para saber cuál va mejor contigo.

2. Preparación y uso de complementos

El confort durante la práctica es clave para que todo fluya sin incomodidades. Utilizar un buen lubricante facilita cada movimiento y evita sensaciones molestas durante el encuentro.

El objetivo principal no debe ser cumplir la tarea de encontrar un punto específico en el cuerpo. Lo importante es descubrir qué cosas te gustan y disfrutar de tu anatomía con disfrute corporal sin presiones.

3. Comunicación y nuevas experiencias

Hablar sin miedo sobre los límites personales fortalece los lazos emocionales y la confianza. Compartan sus fantasías más profundas e inicien juegos de erotismo sensorial que incluyan masajes relajantes con aceites o el uso de vendas.

Salgan de la rutina cambiando de ambiente con citas fuera de lo común para renovar el deseo. Escuchar los gustos del otro y hacer preguntas sobre metas actuales nutre la vivencia íntima en la pareja.

Te recomendamos